自由開講》輝達卡關 「圖利罪」不應成為藉口

2025/10/20 10:30

◎ 小小公務員

2025年5月19日台北國際電腦展（COMPUTEX），黃仁勳宣布輝達台灣總部預計落腳北士科，那一刻原本應該是台北的榮耀時刻，如今卻因T17、T18市有土地地上權歸屬無法取得共識，導致輝達總部入主北士科可能生變另人失望與擔憂

無論最後結果如何，許多人將現在這個僵局歸咎於可能造成圖利罪，而我認為無論是歸咎於可能構成圖利罪或者賴給中央又或將其政治化都是極其不負責任的作為。

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權屬於新光人壽所有，台北市政府、輝達和新壽目前仍未就解決方案取得共識。（資料照）輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權屬於新光人壽所有，台北市政府、輝達和新壽目前仍未就解決方案取得共識。（資料照）

北士科T17、T18 基地的50年地上權標案經過兩次流標，於2021年由新光人壽得標，雖有包含新壽投標時免投資計畫書、降低底價、新光人壽為唯一投標廠商甚至有疑似偽造會議記錄等相關爭議，但蔣萬安市府已移送政風處調查，台北地檢署也已調查偵辦，過去柯市府可能涉及的圖利罪（且除非能證明違法行政程序與得標有關聯，否則很難成立）不該作為現在蔣市府地上權爭議困境的藉口，只要接下來的行政裁量是符合法規程序，並不會構成圖利罪，但可能會和新壽產生法律爭議，作為首都台北市執政者，若連與新光人壽的法律爭議都不願面對，那該如何面對台北市未來各種市政的挑戰，又如何為台北市民謀求更多的公共利益呢？

蔣市府無論處理輝達總部入主北士科地上權爭議或強行拆除公館圓環填平地下道都暴露了蔣市府在重大行政決策的行政失靈，與缺乏前瞻性的格局。

強行拆除公館圓環填平地下道，暴露了蔣市府在重大決策的行政失靈。（資料照）強行拆除公館圓環填平地下道，暴露了蔣市府在重大決策的行政失靈。（資料照）

留住輝達是台灣的戰略目標也是台灣AI發展關鍵是一刻，不應因蔣市府決策錯誤而失去這個寶貴的機會，無論是與新壽合意解約或單方面終止契約，蔣市府都應以更主動更前瞻的行政手段留住輝達，不應停留在傳統的土地契約爭議，更不應以各種理由卸責。

（作者為公務員）

