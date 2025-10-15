名家分享～劉哲瑋》外行裝內行 水質專家打臉計算方式

「0.05 ppm 是最低檢測值 (Detection Limit)，等於『幾乎測不到』的意思，根本接近不存在。NASA 的標準比一般飲用水還嚴，但連太空人的水只要低於0.1 ppm 就會報成<0.1 ppm，也就是安全無慮。」

◎ 劉哲瑋

蘇一峰醫師最近指控烏山頭水庫光電板用「清潔劑」洗，害水庫「有毒」，結果看到報告上寫有0.05 ppm清潔劑，他立刻大做文章，算出「整個水庫有 2275 公斤清潔劑，連豬掉進去都會淹死」。

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）

問題是——他的計算方式，讓真正懂水質的專家都笑翻了。

請繼續往下閱讀...

有一位台灣人郭正光先生，他曾在美國太空總署NASA 食品研究室工作，他負責的業務是太空船上食物製造與品質控制有關（Space Food Manufacturing and Quality Control），這篇文就是他拜託我發的，以下是他想說的話：

郭正光博士請作者發文，駁斥蘇一峰針對烏山頭水庫的發言。（取自貼文）

郭正光先生（剛剛10/14 10:23私訊，表示他也是太空人飲用水水質鑑定專家）直接點破：

「0.05 ppm 是最低檢測值 （Detection Limit），等於『幾乎測不到』的意思，根本接近不存在。NASA 的標準比一般飲用水還嚴，但連太空人的水只要低於0.1 ppm 就會報成<0.1 ppm="" p="">

換句話說，蘇醫師看到「0.05 ppm」就當毒水，根本是外行裝內行。更別說烏山頭的水是農田灌溉用水，有機物進田裡會被生物分解；若是飲用水，也早經過層層淨化處理。說它「有毒」，完全是造謠。

經濟部能源署闢謠，強調烏山頭水庫光電板不影響水質。（取自能源署）



郭先生最後補上一句經典：

「豬掉進任何深水池都會淹死，不管那水裡有沒有0.05 ppm清潔劑。」理性討論公共議題，請從事實出發，不要讓恐懼與無知，取代了真正的科學。

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，設置面積僅占水域1.12%。（資料照）



而郭正光先生，當年就是被國民黨黑名單趕出台灣，但他仍舊持續關心台灣民主，甚至蔡英文總統2018年能夠進入美國太空總署詹森太空中心 （Johnson Space Center）參訪，也是他在背後力促！

這項創舉突破兩項記錄：

（1）歷任台灣總統首次參訪美國官方機構（NASA為美方官方機構），絕對具有象徵意義。

（2）蔡英文參訪的「任務控制中心 （Mission Control Center）」是美國載人太空任務的中樞，平時是運作中的控制室，不是一般人甚至能夠隨便開放的參觀設施。

前總統蔡英文（中）於2018年首訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，這也是台灣總統首度進入美國聯邦機構。（資料照，總統府提供）



當蘇一峰醫師說這是對公益的發言…請問這種信口開河的言論是公益？如果有人指控蘇醫師在醫院看診都用會罹癌的藥品，請問這是公益嗎？

再看看郭正光先生，被國民黨列入黑名單，在美國重新開啟人生，但還是長年關注台灣民主，甚至用自己的能力幫助台灣外交，現在更因為基於科學家的責任，出來向台灣社會對話。

NASA食品研究科學家郭正光博士（右），曾被國民黨政府列入黑名單，長年關注台灣民主發展。（資料照）

誰才是公益？不難判別。

我絕對支持廠商對口不擇言的人提告，言論自由不是我想說什麼就說什麼，自由背後需要承擔責任，發言導致廠商利益損失，本來就該負起責任。

（作者為教師）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí 臉書

延伸閱讀 歡迎大家來認識郭正光先生～

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法