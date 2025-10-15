自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》一方有難、十方馳援 見證「微光湧入、守護光復」的感動

2025/10/15 11:50

◎ 顏博文

馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，光復地區受災畫面透過媒體、網路的傳播，讓許許多多的國人正視及關切光復災情的嚴重問題。

光復鄉洪災後第1天，花蓮慈濟基金會在就在車站前建立服務據點，協助救災。（資料照）光復鄉洪災後第1天，花蓮慈濟基金會在就在車站前建立服務據點，協助救災。（資料照）

溢流災情發生後，許多救難與慈善團體立即進入受災區域投入救災與關懷，媒體也將光復災情列為重大事件報導，從而網路社群媒體也將光復災情畫面及訊息不斷的分享與傳遞，光復災情成為全台關注焦點，進而從關心到「我要到光復協助」的實際行動從此展開「一方有難、十方馳援」的善效應

自由開講》一方有難、十方馳援 見證「微光湧入、守護光復」的感動在災後初期滿地淤泥，慈濟志工就動員投入勘災。（作者提供）

光復鄉災情後第一天（24日），筆者即率領慈濟團隊進入災區勘災及展開慰問關懷活動，勘災後立即動員慈濟志工投入清淤行動，並啟動全台青年志工召募計劃，調度行動廚房、清理機具等各項物資集結，同時參與政府相關單位的災後緊急應變協調工作分配，慈濟四大志業慈善、醫療、教育、人文等全面投入災戶清理及災民關懷的第一階段任務

志工從四面八方湧入，到光復協助清理。（作者提供）志工從四面八方湧入，到光復協助清理。（作者提供）

災後第二天（25日）緊急動員慈濟花、東志工首日約300人投入，第一天清理結算僅15戶，面對光復鄉估計超過兩千多戶的災戶，筆者心情一度非常低落，但隨著媒體報導，教師節三天連續假期，看到來自台灣四面八方的志工，尤其是平均年紀約三十歲的青年志工，自發性大量湧入前來協助，十分自律、熱心又配合，我感到非常驚訝與振奮，這三天連假的超量熱血志工讓災戶清理的工作大幅推進到接近完成，並擴大到機關、學校、教堂、寺廟的同步機具或機具後清理階段，這是一個台灣志工能量展現的重大里程碑。

不分男女老幼，志工響應慈濟號召，到災區救災。（作者提供）不分男女老幼，志工響應慈濟號召，到災區救災。（作者提供）

在光復災區的每一天，筆者與相關業務同仁一定會親自步行或搭車到光復災區了解實際進度與需求，並向慈濟志工和參與慈濟的青年志工關懷打氣，每天一路上所見充滿感動與感恩，筆者看到各式各樣的超人，鏟子超人、雨鞋超人、醫療超人、軍警超人、推拿超人、整復超人、充電超人、便當超人、快遞超人、接送超人、洗鞋超人、山貓超人、沙包超人等，志工與機具狹路相逢互相禮讓，回程上了火車志工與上不了火車的志工互相激勵，當地災民與十方志工互相感恩，那一刻看到了台灣的韌性與希望

自由開講》一方有難、十方馳援 見證「微光湧入、守護光復」的感動全國有逾1.2萬民眾加入慈濟清掃行列，幫助花蓮光復鄉受災家園儘早恢復正常。（慈濟基金會提供）

10月4日中秋節連假第一天早上10點半，筆者在重災區之一的敦厚街碰到兩位來光復打掃的28歲年輕人，得知他們是早上四點多從高雄搭約五個小時的車程約9點半光復車站，再由軍車送到該區跟著大家一起投入清理，他們認為在清除污泥的過程中，再累都值得，因為「把泥土鏟起的不只是土地，也是一種責任感」。又聽到年輕人說，透過與夥伴們合作，學會了團隊分工的重要，體會到「再累也要完成」的堅持。看著環境一點點改變，心裡充滿成就感，也感受到大家的愛心與溫暖。這不只是勞動，更是一種生命的磨練與自我挑戰，你說怎能不令人感動和讚嘆！

慈濟派志工深入災區進行勘災後，後續進行關懷行動或協助清掃。（慈濟基金會提供）慈濟派志工深入災區進行勘災後，後續進行關懷行動或協助清掃。（慈濟基金會提供）

在災戶清理完成及公共區清理收尾時，或許您在街上已經看不到慈濟人的身影，因爲慈濟人已經在進行超過兩千六百戶的災民慰問金發放，和線上上課學生的再生電腦入戶安裝，以及災戶水電、鐵門、鋁窗修繕。我們將持續守復光復，並深入受災復原地區關懷，協助受災民眾心靈關懷與恢復正常生活，慈濟的關懷一直都在。

慈濟基金會從光復大安村開始，展開第二波慰問金發放。（慈濟基金會提供）慈濟基金會從光復大安村開始，展開第二波慰問金發放。（慈濟基金會提供） 光復災後20天，在這段期間，不管是您用具體行動成為鏟子超人的一員，或是捐獻愛心、物資及到災區提供餐飲、交通接送、協助清掃、清洗、推拿、醫護及各項協助災後復原等不同功能的每一位善信大眾，因為有你們無私的奉獻，讓善與愛在光復匯流，在花蓮見證「一方有難、十方馳援」的感動，在這塊以善、以愛為寶的土地上，展現「微光湧入、守護光復」的共善效應

自馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情，慈濟第一時間就進駐人力提供熱食。（慈濟基金會提供）自馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情，慈濟第一時間就進駐人力提供熱食。（慈濟基金會提供） （作者為慈濟慈善事業基金會執行長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書