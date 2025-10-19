自由開講》懷念王文興老師 關心政治與支持本土民主政權（下）

◎ 林正二

厭惡充滿中國醬缸文化的虛假繁文禮節

我沒有想到王老師那麼愛台灣，非常關心台灣的政治情況，尤其是兩岸與美中台關係。王老師雖是外省籍高級知識份子，但他很支持本土政權，很讚賞小英總統的理性、冷靜，甚為認同她處理美中台關係的方式。因為同樣都是本土派，我跟王老師相談甚歡，談了三個小時台灣的問題。以後連續幾年，每次跟王老師見面，都談論台灣的政治問題三個小時，互相交換意見。

林正二（右起）退休返台後，與王文興老師、師母見面。（作者提供）

王老師雖是文學大師，但非常謙和有禮，每次見面都打領帶、穿得很整齊，跟師母提早十分鐘等我。因為王老師每次都穿比較正式的服裝跟我見面，為了尊重老師，儘管天氣很炎熱，見面時我都換下夏天常常穿的短褲、T恤與球鞋，改穿西裝褲、襯衫與皮鞋。

請繼續往下閱讀...

每次見面，老師都比我早到，因為我住新竹，趁來台北時先到台大醫院看病，有時候病人太多，為免耽誤赴約時間，看完病叫不到計程車時，我就穿著皮鞋跑步到見面場所，雖然早到了五分鐘，但老師已坐在那邊等我，實在不好意思。

王老師雖然待人溫和體貼有禮，但他很厭惡充滿中國醬缸文化的虛假繁文禮節。有次會面結束後，我送老師去等計程車，走到街上後，他揮手叫我不要陪他等車，我知道老師不喜歡一些表面功夫的客套──雖然我是因為老師年紀大了，真心誠意地要陪他等車，但他可能認為我沒有必要浪費時間，搞一些虛文禮節，我也馬上知趣地跟他說聲再見後就離開了。

不受過於道德化的虛假文明所約制

有一次中秋節前夕跟老師見面，師母有事不克前來，託老師送我一顆柚子。臨走前，老師把柚子拿給我，我遲疑了一下，因心裡想剝柚子很麻煩，沒有馬上完全接住；老師很敏銳，從我的動作知道我心有所思，竟然要從我手中把柚子拿回去，跟我說：「你不要把柚子送給別人，不要浪費了。」我當時覺得很不好意思，答以：「請老師放心，不會啦，我自己會吃」，把柚子從他半拿著柚子的手中拿回來。後來果然如老師所料，我嫌剝柚子皮很麻煩，給我在外創業的大兒子，但我是給兒子吃，沒給別人。

王文興老師很支持本土政權，很讚賞前總統蔡英文的理性、冷靜。（資料照）

從上述兩件事情，可看出王老師是多麼真實的一個人，完全不做作，討厭虛文禮節，崇尚真實自然。然而，雖然他不受過於道德化的虛假文明所約制，但他待人卻很真誠，非常謙遜、溫和有禮，完全沒有文學大師的「裝腔做勢」，都以「同輩」的身分跟我討論時事，每次3小時的會面，兩小時都在聆聽我對時局的分析，他只說一小時；見面時都提早十分鐘到，穿得很整齊等我。王老師實在是非常完美的人格者，人品勝過台灣很多作家、藝術家、學者、政治人物與知名社會人士。

沒有僵硬的意識型態，不會盲目支持

王老師非常關心台灣的前途，雖然跟我一樣比較支持有民主改革理念、進步價值的民進黨，但我們都沒有僵硬的意識型態，不會盲目支持，對民進黨與蔡政府的一些缺失會有善意的批評與改善建議。小英2016年剛就任總統時修改《勞基法》，因被一些激進勞團、不是真正的勞工綁著鼻子走，提出的「一例一休」條文未顧及台灣現實環境，推出後窒礙難行，造成民眾、勞工與產業三輸。

當時王老師跟我都憂心如焚，希望蔡政府能馬上改善，不然好不容易贏得的民主政權，又會被威權的國民黨奪回去。後來我投書《自由時報》，呼籲蔡政府順應民意儘速修改；賴清德接任行政院長後即勇敢地面對問題，修改行不通的「一例一休」條文。

賴清德擔任行政院長時，即勇敢地面對問題，修改行不通的「一例一休」條文。（資料照）

猶記得前年5月跟王師最後一次通電話，談了一個多小時，我們都對中共的武力威脅、台海的兵兇戰危憂心忡忡，希望蔡政府能在加強國防武力以及兼顧台灣主權與民主的基礎上，以比較妥善的辦法降低對岸的敵意，以維護台海的和平穩定。沒想到是最後一次討論台灣問題，從此再也聽不到他對台灣問題的評論，實在難過！

支持本土民主政權，外省朋友不是很諒解

當時我們關心的台海險惡情勢，前年國慶大會小英總統致詞時，已提出比較務實靈活的方法，以緩和台海險峻的情勢。小英在演講中強調「和平」是唯一的選項。我們願意以臺灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」蔡總統強調「發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」這是「面對現實、審時度勢、堅持原則、務實靈活」的兩岸策略，是化減兩岸緊張情勢的務實作法。

王老師雖是外省籍，卻深愛台灣，這幾年每次跟他見面都在談論台灣問題。猶記得王老師跟我說，因他比較支持本土民主政權，他的一些外省朋友不是很諒解他。王老師是小說藝術技巧造詣非常深厚的大作家，是台大最優秀的文學教授，所認識的朋友大部分是外省籍的學者、作家，都是台灣的高級知識份子，但他不為他們所左右，堅持真理，無時不刻關心養育自己的台灣，真是難得，讓人非常感佩。這是王文興老師最令人推崇、懷念的地方！

代表作《家變》是五四以來，兩岸華人作品極為傑出的小說

王老師的代表作《家變》雖是現代主義作品，但對台灣的家庭與社會問題以及人性有極為深刻的探索與揭露。已故學者顏元叔對該篇小說有甚高的評價，他「認為《家變》在文字之創新，臨即感之強勁，人情刻劃之真實，筆觸之細膩含蓄等方面，使它成為中國近代小說少數的傑作之一。總而言之，《家變》就是真。」詩人羅門讚揚《家變》「採取近乎電影的寫實鏡頭，靈活、精微，而真摯，有時更美得迷人，且能引起那種潛在內心的感動⋯⋯結構形態新穎，精巧，優美⋯⋯《家變》確是一部對現代美學與現代精神有所探索與發現的小說。」

文學大師王文興作品受推崇，其中「家變」為台灣文學史的經典。（作者提供）

《家變》確如顏元叔、羅門等文人所言，是五四以來，兩岸華人作品極為傑出的小說。雖然它的文字因為創新很艱澀難懂，主題又「離經判道」，不符合台灣社會的傳統道德觀念，剛推出時，一些保守、傳統的文壇人士視其為「洪水猛獸」，但它對現實人生深刻、真實的描繪，所揭露的生活「真相」與複雜人性，是虛假的台灣社會很好的一面鏡子，讓我們可以好好檢視台灣的家庭與社會問題，以及如何面對現代人的生活困境。

「文學是文字的藝術」，就小說的文字運用與藝術創作技巧而言，個人認為王文興是兩岸華人作家數一數二的，很少人超越他。正如同詩評家、台大外文系教授張漢良所言：「我認為《家變》最成功的地方便是文字的運用⋯⋯作者更新了語言，恢復了已死的文字，使它產生新生命，進而充分發揮文字的力量；他把中國象形文字的特性發揚光大；為了求語言的精確性（主要是聽覺上的），他創造了許多字詞。」

王文興老師確實是完美的小說藝術家與人格者，非常關心台灣的未來，令人景仰、懷念！

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法