自由開講》中國介選台灣不稀奇 造謠鏟子超人義舉沒天良

◎ 施恩吾

中國國民黨歷任高層過去曾想把黨名中的「中國」拿掉，朝本土化轉向未果。國民黨黨主席、副主席、黨籍中華民國退役將領參加中共黨慶、官方活動甚至中國國慶閱兵，應該是堅決反共的兩蔣主席都難以想像，但早已不稀奇。原因只有一個：中國當局境外勢力長期花資源給好處，透過藍媒紅媒、政治名嘴、網紅操控台灣輿論風向、洗腦台灣選民。

10月11日由趙少康開記者會，直指「大陸當局」介入國民黨黨主席選舉，「這麼低級的招數在台灣前所未見」；參選人張亞中說，若有候選人與此事有關就應退選、退黨；參選人郝龍斌則說，境外網軍註冊假帳號造謠攻擊他，很多由AI生成或變造的內容不是事實，但已廣為流傳、對他造成傷害。

趙少康、張亞中與郝龍斌都指出中國介入此次國民黨黨主席的選舉。（資料照）

中國介選，意圖讓國民黨某些候選人不當選主席，就像讓蔡英文或賴清德不當選總統一樣，這完全不意外！但筆者想問：趙、張、郝難道都是本月才知道中國網軍會攻擊台灣、分裂台灣人團結？擁有TVBS和中廣媒體資源的趙少康，還呼籲國安單位要查清楚這「跟詐騙集團有什麼兩樣」的團隊和資金。還是，因為選情告急，所以意圖爭取為數不多的反共正藍黨員票？

近日，筆者到花蓮光復災區當志工數天，曾接受一位香港公民記者採訪；他因為很關心光復災區為何有那麼多台灣人參與志工，特別用自己的假期飛台灣實地觀察採訪。他問我的一個問題是：為什麼社群媒體如：脆、抖音有大量訊息說光復災區志工可領到錢？我就回應說，那百分百就是中國境外勢力利用大規模網軍和利益至上的網紅病毒式造謠、傳播，企圖分化台灣。

許多光復志工也親耳聽到，有花蓮居民竟然相信，去當「鏟子超人」有錢可拿！台灣救災助人的善事義舉，都可被中國網軍顛倒是非，造謠得太離譜、太沒天良。難道，多數台灣人都已無知、好騙到這種地步？

社群媒體上充斥著至光復區救災的志工可領到錢的假訊息。（資料照）

（作者為作家、藝文策展人）

