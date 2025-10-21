自由開講》台灣矽盾：科技戰下的戰略優勢與挑戰

◎ 陳新凱

台灣半導體產業如矽盾般守護全球供應鏈，形成無可取代的生態系。（路透檔案照）

2025年美中科技戰升溫，台灣半導體產業如矽盾般守護全球供應鏈。完整產業鏈、島國精悍規模與40年深耕，使台積電掌控90%以上先進製程，形成全球無可取代的生態系。歐美雖急建本土供應鏈，如美國的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）撥款520億美元，但台灣短期內仍具壟斷優勢，2025年產值占全球18%，優於歐盟20%目標。

文章隱含修正式經濟自由主義視角：國家與市場合作，透過政策、法規與外資引入，強化本地優勢，非單靠市場自我調節。分析單位涵蓋個人（工程師文化）、公司（台積電、美光）與國家（台、美、中、歐），國際貿易觀認為，全球供應鏈分工與跨國技術合作互惠，如台灣拒絕將一半產能移至美國，維持生態系完整。

關鍵證據顯示，台灣生態系難以複製：歐盟雖立《晶片法》（European Chips Act, ECA）擴張市占，但供應鏈碎片化、成本高；美國補貼本土企業，但依然依賴台灣先進製程，全球依賴度升。台灣半導體成科技戰威懾因素，也降低地緣風險。

歐美雖急建本土晶片供應鏈，但仍依賴台灣先進製程。（法新社檔案照）

然而，從經濟自由主義角度，國家支援可能帶來效率損失：企業依賴保護而非競爭，資源抽離服務業或新創，推升成本與通膨。從馬克思主義角度，保護究竟是「國家」還是「資本」？國安敘事掩蓋企業利益，技術紅利多流向股東，勞工與民眾福祉未必受益。

結語：台灣半導體在科技戰中閃耀，但霸權能否永續，取決於如何平衡國家干預與市場活力，應強化多元布局、供應鏈韌性與勞工權益。2025年後，企業與政府必須同步轉型，才能守住全球領先地位。

（作者為學生）

