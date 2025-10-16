自由開講》提高導師加給無法從根本解決學校難題

◎ 陳啟濃

因應教師團體的訴求，教育部有可能會提高中小學導師費至五千元，甚至六千元，而新竹市議員曾資程也提案，將提高導師費至六千元，市政府審慎評估中。

提高導師加給固然是對老師最直接具體的鼓勵，但恐怕會造成牽一髮而動全身的效應，因此，應該要一視同仁，全面考量不同職務的加給。因為當導師加給提高到六千元，便已超越了擔任職務的組長與主任，會連帶造成以後老師擔任行政職務的意願更加低落。

那麼，提高導師與兼行政老師的職務加給，就能夠提升老師的工作士氣？恐怕要讓老師可以真正回歸教學工作、減輕行政負擔，以及增加專業人力協助老師對學生輔導上的需要，才是真正能夠激勵老師的有效方法。

老師的行政業務量以現況來說幾乎無法減少，只有從學校增加行政人力來解決，才能減輕老師的行政工作負擔，將更多心力投入在教學任務上。

另外就是增加輔導人力，應該包括廣義的專職學務人力，在學生生活常規上的指導，可以做好事先的預防措施，以減少學生行為問題的產生。因為導師在班級經營上，限於自己的課務，無法時刻在場輔導，專職的學務人力，剛好可以修補好當中的遺漏。

總之，教育要更完善，給錢不如給人，給錢要做到公平的指標。方法用對，才能有效改善教育現場的問題。

（作者為資深教育人員）

