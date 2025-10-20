自由開講》請立委別凍預算 讓客家文化天長地久

◎ 張智敏

今年夏天，我參加第36屆全國客家文化夏令營，在新竹縣關西鎮萊馥休閒渡假村舉行。來自全台的兩百多位客家子弟齊聚一堂，三天兩夜的課程中，充滿笑聲、歌聲與濃濃的文化氣息。

第36屆全國客家文化夏令營7月中旬在新竹縣關西萊馥渡假村登場，由森哥團隊帶來開場表演。（資料照）

開營典禮由森哥團隊帶來〈客家夏令營營歌〉與〈大家來跳舞〉，熟悉的旋律與活潑的舞步，喚醒了記憶深處的客家情感。課堂上，吳權芸講師教山歌、何石松講師講吉祥話，孩子們抄筆記、媽媽們上台練客語，聲音雖小，卻格外動人。走讀玉山社區時，我看到偏鄉學校雖然學生不多，但文化熱情依舊燦爛，讓我再次體會總幹事張義品師兄所說的：「客家，是活的。」

夜晚的八音饗宴與辦桌文化更是熱鬧非凡。孩子們圍著舞台看嗩吶、敲鑼鼓，笑聲與音樂交織，讓人感受到文化的生命力。營區牆上的「天長地久」書法作品，提醒我傳承的力量，就在這些看似平凡的相聚與學習裡。

然而，就在這樣充滿希望的時刻，我聽聞客委會主委古秀妃在立法院報告，部分客家文化推動預算遭凍結，導致多項計畫受阻。身為客家子弟與退休公教人員，我深感憂心。文化工作最怕的，不是資源有限，而是努力被誤解、進展被停滯。

客家文化不是某一族群的私事，而是台灣多元文化的重要基石。從語言、山歌、工藝到信仰，皆蘊含勤儉、堅毅與共榮的精神。這些傳統需要時間與資源來延續，一旦預算凍結，語言教育與藝文推廣將難以持續，地方社團也會失去推動能量。文化一旦斷層，將難以重建。

「2025全球客家文化會議」於10月13日登場，客委會主委古秀妃表示，集結全球24個國家、77個海外客家社團，近400位海內外客家與青年共襄盛舉。（資料照）

立法院的監督固然重要，但文化預算的審查，應建立在理解與溝通的基礎上。我在夏令營中看到的每張笑臉、每首山歌，都是文化生命力的最佳見證。

在此，我誠摯呼籲：

請立法院不要凍結推動客家文化的預算，讓客家文化如那四個字——天長地久，永續於台灣這片土地。

（作者為退休公教人員）

