黑暗流浪者》養狗仔、募駭客 黃國昌到底有多卑劣？

黃國昌身為立委兼政黨黨主席，作為卻與組織犯罪無異。以他平常要求別人的聖人標準，他不只應該辭職且永久退出政壇，他根本就應該幫自己上銬走進監獄。但他到現在居然還賴在立委位子上，不肯辭職謝罪，也不肯好好回應外界的質疑，他的臉皮大概是用鈦合金做成的吧。

◎ 黑暗流浪者

黃國昌到底有多卑劣？

民眾黨主席黃國昌，被媒體爆料養駭客集團。（資料照） 1.組織私人狗仔集團跟監政治人物，以偷拍的照片看圖說故事發動政治攻擊，抹黑政敵。

2.把自己不要的邊角料賣給藍營政治人物營利。

3.招募資訊專長的粉絲當他的駭客，駭進他人手機與政府機關竊取資料，並拿來作為質詢素材。

4.再把駭客取得的資料放到暗網上兜售營利。

5.號召禁衛軍海巡網路，蒐集對自己的不利言論，再駭進戶政機關取得對方的個資，將資料交給檢調單位，或是自己拿來發動網路公審，一條龍作業誅除異己。

從這些事也可以看出黃國昌對台灣社會的危害有多大，他影響了相當一部分人的價值觀。在他正義化身的人設跟揭弊的口號影響下，那些被他吸收為狗仔跟駭客集團的人大概是真的深信他們的行為是在揭弊，完全沒有意識到自己在犯罪。黃國昌多年來不僅洗出了一批法盲，還讓這批法盲覺得自己是在幫國昌老師伸張正義，為了達到目的，即使犯罪也在所不惜。

涉案的央廣吳姓員工是個年輕的資安天才，圖為中央廣播電台。（資料照）

黃國昌對台灣社會造成的損害，在某種程度上是難以彌補的。報導指出涉案的央廣吳姓員工是個年輕的資安天才，擔任過google、微軟等頂尖公司的工程師，還是第一代研究AI技術的科技先鋒，也是國內少數負責管理知名AI產業官網後台的工程師。這樣的資安人才，卻在黃國昌的蠱惑下走上歪路，成為從事犯罪行為的駭客，一個本該成為社會菁英的人就這樣毀了。我很難想像過去10年來，有多少這種明明該是社會中堅，卻因為信了柯昌這種邪教教主，而淪為政治詐騙集團的信徒甚至是助紂為虐的犯罪者的案例？

不過往好處想，這系列報導的內容讓我們看到蔥粉也有可能會醒。報導中關於黃國昌親自面試網軍或駭客的內容，就是一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲提供的。起初他以為只是單純協助揭弊，還幫黃國昌在網路蒐集過資料，後來卻發現黃國昌私下找駭客駭入政府機關網站偷資料，耍手段讓眾人攻擊政敵，還對看不順眼的對象搞肉搜、網暴，於是就醒了，意識到黃國昌根本不是什麼揭弊戰神，只是一個愛刷存在感的政客。可見只要還有道德跟常識的人，即使曾經被柯昌洗腦誤入歧途，只要受到足夠的刺激，還是有機會回歸正途。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

