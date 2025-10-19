自由開講》館長噴「斬首」言論 應低頭道歉

◎ 張天泰

我以為媒體會大量降低報導館長、黃安、邱毅等明顯已投共人士的相關新聞。

沒想到網紅「館長」陳之漢為爭取媒體曝光度，公然在直播中表示「把賴清德狗頭斬下來」等言論，已經網友檢舉報案，刑事局指出，其行為已涉及違反《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等情事，由刑事局偵查第七大隊蒐集相關事證，並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。

館長陳之漢喊話中國「把賴清德狗頭斬下來」，已涉及違法，正由檢警偵辦。（資料照）



而依過去公然恐嚇斬首國家元首的案例，是依恐嚇危害安全罪嫌函送。

歷史會說話，館長曾以相同恐嚇方法爭取曝光，在2020年2月曾在直播中怒嗆：「拿刀拿槍去每個國民黨部，把他找出來亂棍打死」。

同樣方式，爭取媒體曝光是不會成功的，如同燈開關已經壞掉，你一直按是無效的！

很多人都以為館長有幫派領導者的豪爽之氣，但他的行事風格非常像幫派小弟，在多年前的國片《停車》，館長在裡頭飾演黑社會小弟，而且演得不錯。

在多年前的國片《停車》，館長在裡頭飾演黑社會小弟。（取自維基百科）

日本幫派領導者：「從前，有一個偉大的和尚叫做空海（按：佛教僧侶，日本真言宗的開山祖師）。你們好歹聽過他的名字吧？ 他說過這樣的話：『鸚鵡亦能誦能言。言而不行，與猩猩何異之有？』意思是：鸚鵡跟人一樣也會說話，但只會出一張嘴，所以牠的層次就跟猩猩一樣。我們都知道猩猩不但聽得懂人話，而且還會喝酒。但你們不是猩猩，而是我的兄弟，明白嗎？」

日本幫派小弟低著頭、雙手撐地道歉：「老大，對不起！ 」

日本幫派領導者尋求開悟，歷經過各種大風大浪，所訴說的人生真理，遠超在網路上譁眾取寵，企圖煽惑他人犯罪，不斷抱怨不學習不上進，卻自我感覺良好亂罵造口業，唯利是圖的館長。

曾聽過一位警官提及，習慣語言暴力的恐嚇慣犯，羈押後就收斂，不敢再犯同樣的錯誤。

這次館長應該和上述日本幫派小弟學習低著頭、雙手撐地道歉：「台灣社會大眾，對不起，我做出最壞示範！ 」

（作者為政治工作者、教育博士）

