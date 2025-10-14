汪浩時間》川普主義──以實力求和平

中東的和平新時代，是由川普主導的新秩序，讓敵人畏懼、盟友服氣，也證明──真正的和平，不是談出來的，而是打出來的。

◎ 汪浩

中東戰火延燒數十年，從以巴衝突到伊朗核危機，歷任美國總統都想當「和平締造者」，卻不是陷入泥淖，就是淪為空談。直到川普重返白宮，局勢才徹底翻轉──他以迅雷不及掩耳之勢摧毀伊朗核設施，削弱哈瑪斯與伊朗的聯繫，逼出以色列與巴勒斯坦的停火協議，並親手簽下《川普永久和平繁榮宣言》。這不只是停火，更是中東地緣格局的重組。

美國總統川普出手介入中東局勢，迅速摧毀伊朗核設施、削弱哈瑪斯與之聯繫，逼以色列與巴勒斯坦停火，並親手簽下《川普永久和平繁榮宣言》。（彭博檔案照）

川普深知和平必須建立在實力之上。他先打、後談判，用「精準打擊」代替漫長戰爭──6月的轟炸行動摧毀伊朗核設施，美軍卻幾乎零傷亡，展現美軍AI化戰爭的威力：無人機協作、目標辨識、即時決策。科技取代人海，成為戰場新秩序。

請繼續往下閱讀...

接著，他以「利益外交」取代說教。川普以AI晶片、防衛科技和經濟合作為籌碼，拉攏沙烏地、阿聯酋、卡達、埃及等國，成功讓以色列與多個阿拉伯國家建立準外交關係。這一布局使美國重新主導中東秩序，也讓伊朗陷入孤立。

更關鍵的是，川普這場戰略操作重創了中、俄在中東的影響力。中國的「一帶一路」與俄羅斯的敘利亞軍事據點，在川普打造的新「科技聯盟外交」與能源新秩序面前節節敗退。英國與法國等歐洲國家也顯得尷尬，只能在「和平2025」的簽署儀式上當陪襯。

如今，埃及總統塞西宣布「中東開啟和平新時代」，象徵這場翻頁的歷史時刻。當哈瑪斯釋放人質、以色列撤軍、20多國領袖齊聚簽署協議，全世界看到的，是川普以實力換來的和平進程。

川普主義的核心是「先實力，後和平」。他讓世界重新理解，美國的影響力不靠說教，而靠行動；和平不是空想，而是現實主義的成果。這場由川普主導的新秩序，讓敵人畏懼、盟友服氣，也證明──真正的和平，不是談出來的，而是打出來的。

當哈瑪斯釋放人質、以色列撤軍、20多國領袖齊聚簽署協議，全世界看到的，是川普以實力換來的和平進程。（取自貼文）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法