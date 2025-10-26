自由開講》台美關稅談判突圍點為美中大國衝突矛盾

◎ 張天泰

鬼谷子，戰國時期的縱橫家，弟子有蘇秦、張儀等人。身為蘇張的老師更是通曉多門技藝的博學者。

「分威法伏熊」是鬼谷子《本經陰符七術》中的策略，意思是分散對手的威勢，效仿熊在捕獵前伏地蓄力，準備爆發。

川習會前中美關係生變，台灣可將此納入談判考量。（中央社資料照）

與美談判 台灣正需要靜心固志

現在的國際情勢，中美關係橫生枝節，中共領導人習近平在川習會前宣布，包括海外地區只要含有中國稀土原料、技術品，再出口至第三地時，都要中國先許可，對此，美國總統川普氣炸，突然宣布，11月起對中國進口貨品，加徵100%關稅。

無論川習會面與否對台灣影響不大，或川習談成低關稅，身為美國盟友的台灣應能獲得更優條件的各種情況，都需周全考量進來。

台灣國家談判團隊領導者、行政院副院長鄭麗君博士，行事風格一向謹慎、有紀律，台灣應該已秀出籌碼，但並非單純和川普統治的美國硬碰硬，中美情勢變化的變數也可運用。

行政院副院長鄭麗君行事謹慎，台灣應該已秀出籌碼與美國談判。（資料照）

獨有的供應鏈優勢是台灣的底氣

而｢台灣模式產業聚落｣絕非單純的「產業移轉」，而是「供應鏈的延伸與擴展」，目的是建構全球半導體生態網絡。據此強調與日本、韓國那種直接拿錢出來投資美國的方式不同，絕對是基於｢對等互惠｣。

有一說一，美國想拿走台灣晶片製造能力的企業是越來越不遮掩，美國財政部長史考特·貝森特受訪才表示，台灣幾乎壟斷99%全球先進晶片生產，風險太高，所以美國可能將把30%、40%或50%的需求，轉移回美國或是盟國；接著商務部長盧特尼克拋出「台美晶片製造五五分」構想，主張美國與台灣各自承擔全球一半晶片生產，而且是想在其任期內做到。

但失去台灣，等同失去台積電利益，同時輸給阿共統治的中國，讓美國失去世界第一強國的國際政治位置。

現在不分藍綠，必須齊心支持政府，謹慎運用美中兩大國關係的衝突矛盾，打贏台美關稅貿易這場仗，而台美談判過程必須公開透明，集思廣益，團結共助台灣這個國家，找尋最佳多贏方案，捍衛台灣國家產業，累積優勢與國家既有利益。

此戰非同小可，關乎台灣老百姓經濟生計，接下來是賴政府能打逆風球，台美關稅談判15%稅率+免疊加是第一關。

台美關稅貿易戰端看賴政府能否打逆風球，成功爭取15%稅率與免疊加關稅。（資料照）

（作者為政治工作者。教育博士）

