自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》荒謬的「榮耀」 共諜自曝與背叛的虛偽敘事

2025/10/28 18:00

◎ 衛重華

中共近來高調播放諜戰劇《沉默的榮耀》，試圖包裝1949年前後派遣潛伏間諜至台灣的歷史行動。然而，這些行動的真相並不如中共所稱的「偉大而光榮」，反而顯示中共制度內部的信任危機與倫理腐敗。由中共主動安插的潛伏間諜，竟在未來的關鍵時刻一一叛變投敵，導致整個情報系統毀滅，顯示中共組織內部不僅缺乏忠誠，更無法自證其道德優越性

例如劇中所美化的吳石、朱楓等人，其實在當年就是被兩位中共背景的叛徒蔡孝乾與谷正文出賣。谷正文本為共產黨員，在抗戰期間被捕後選擇加入國民黨軍統，並在白色恐怖時期成為掃蕩共諜的關鍵人物。他的反間能力正是源自於他對中共內部情治系統的熟悉，這種「深諳體制者反咬體制」的現象，恰恰凸顯中共長年依靠秘密滲透與情報鬥爭，所孕育出的無信無義文化。

至於蔡孝乾，更是叛變投敵的典型人物。他歷經延安整風、八路軍服役乃至潛返台灣建立工委系統，卻因生活腐化與信仰動搖，在被捕後不僅供出完整的情資，更出面宣傳要求其他中共成員自首投降。從某種角度來看，他的行為固然導致台灣地下黨的崩潰，但也映射出中共自稱「為信仰犧牲」的謊言根本無法抵擋現實誘惑。中共長年對外宣傳其地下黨員「捨生取義」，但實際上，這些人往往是一遇風險即倒戈的角色。

蔡孝乾歷經延安整風、八路軍服役乃至潛返台灣建立工委系統失敗，被捕後供出完整情資，更出面宣傳要求其他中共成員自首。（取自維基百科）蔡孝乾歷經延安整風、八路軍服役乃至潛返台灣建立工委系統失敗，被捕後供出完整情資，更出面宣傳要求其他中共成員自首。（取自維基百科）

這種自我瓦解的模式並非孤例，正如當年重慶地下黨在1948年因冉益智與劉國定的背叛而全線潰敗，同樣也是由體制內部失控、紀律崩壞所致。當黨的內部紀律淪為虛設，當所謂的革命信仰只是手段而非信念，這樣的組織勢必會在內鬥與自毀中走向敗亡。所謂「反共烈士」的故事，在今天被中共拿來宣傳，卻掩蓋不了這場情報戰失敗的真實原因，其實來自於中共內部的無能與腐敗。

更諷刺的是，中共現在正是全球間諜行動最活躍的政權之一，不僅對台灣進行各種滲透與情報偷襲，更早已被美國、日本、德國等多國揭露其跨國間諜網絡運作。然而，中共一方面極力滲透他國社會，另一方面又對「自家間諜叛逃」憤怒不已，這種荒謬的雙重標準，只能證明其根本沒有正當性，只是一個擅長搞地下活動與內鬥的政權罷了。

歷史再次證明，情報體系若建立在恐懼、監控與虛假的信仰之上，終將自食惡果。中共不應再以偽造的戲劇包裝失敗的情報行動，更不應把叛變與投誠當成政治宣傳工具。如果真要記住歷史，那我們應當記住的不是那些被神化的共諜，而是無數被他們背叛與牽連的平民與家庭，以及那個制度下早已腐敗的所謂「革命理想」。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書