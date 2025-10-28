自由開講》荒謬的「榮耀」 共諜自曝與背叛的虛偽敘事

◎ 衛重華

中共近來高調播放諜戰劇《沉默的榮耀》，試圖包裝1949年前後派遣潛伏間諜至台灣的歷史行動。然而，這些行動的真相並不如中共所稱的「偉大而光榮」，反而顯示中共制度內部的信任危機與倫理腐敗。由中共主動安插的潛伏間諜，竟在未來的關鍵時刻一一叛變投敵，導致整個情報系統毀滅，顯示中共組織內部不僅缺乏忠誠，更無法自證其道德優越性。

例如劇中所美化的吳石、朱楓等人，其實在當年就是被兩位中共背景的叛徒蔡孝乾與谷正文出賣。谷正文本為共產黨員，在抗戰期間被捕後選擇加入國民黨軍統，並在白色恐怖時期成為掃蕩共諜的關鍵人物。他的反間能力正是源自於他對中共內部情治系統的熟悉，這種「深諳體制者反咬體制」的現象，恰恰凸顯中共長年依靠秘密滲透與情報鬥爭，所孕育出的無信無義文化。

至於蔡孝乾，更是叛變投敵的典型人物。他歷經延安整風、八路軍服役乃至潛返台灣建立工委系統，卻因生活腐化與信仰動搖，在被捕後不僅供出完整的情資，更出面宣傳要求其他中共成員自首投降。從某種角度來看，他的行為固然導致台灣地下黨的崩潰，但也映射出中共自稱「為信仰犧牲」的謊言根本無法抵擋現實誘惑。中共長年對外宣傳其地下黨員「捨生取義」，但實際上，這些人往往是一遇風險即倒戈的角色。

蔡孝乾歷經延安整風、八路軍服役乃至潛返台灣建立工委系統失敗，被捕後供出完整情資，更出面宣傳要求其他中共成員自首。（取自維基百科）

這種自我瓦解的模式並非孤例，正如當年重慶地下黨在1948年因冉益智與劉國定的背叛而全線潰敗，同樣也是由體制內部失控、紀律崩壞所致。當黨的內部紀律淪為虛設，當所謂的革命信仰只是手段而非信念，這樣的組織勢必會在內鬥與自毀中走向敗亡。所謂「反共烈士」的故事，在今天被中共拿來宣傳，卻掩蓋不了這場情報戰失敗的真實原因，其實來自於中共內部的無能與腐敗。

更諷刺的是，中共現在正是全球間諜行動最活躍的政權之一，不僅對台灣進行各種滲透與情報偷襲，更早已被美國、日本、德國等多國揭露其跨國間諜網絡運作。然而，中共一方面極力滲透他國社會，另一方面又對「自家間諜叛逃」憤怒不已，這種荒謬的雙重標準，只能證明其根本沒有正當性，只是一個擅長搞地下活動與內鬥的政權罷了。

歷史再次證明，情報體系若建立在恐懼、監控與虛假的信仰之上，終將自食惡果。中共不應再以偽造的戲劇包裝失敗的情報行動，更不應把叛變與投誠當成政治宣傳工具。如果真要記住歷史，那我們應當記住的不是那些被神化的共諜，而是無數被他們背叛與牽連的平民與家庭，以及那個制度下早已腐敗的所謂「革命理想」。

（作者為軍人）

