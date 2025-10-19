自由開講》超前部署救台灣 「樂齡學習」是解方

◎ 謝旻憲

許一個老得起的未來：讓預防勝於照護，讓學習贏得尊嚴

2025年，台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口比例將突破20%。面對這場「銀色海嘯」，政府卻仍在「亡羊補牢」——長照2.0專注於後端照護，樂齡學習政策則分散於不同部會之間，缺乏整體藍圖。當政策過度聚焦「照顧」而忽略「預防」，社會不僅背負沉重負擔，也讓長者失去自我成長與尊嚴生活的機會。

請繼續往下閱讀...

苑裡鎮樂齡學習中心已升格為苗栗縣樂齡學習示範中心。圖為學員舞蹈表演。（資料照，苗栗縣府提供）

事實上，**樂齡學習正是延緩老化、預防失能的第一道防線。**研究顯示，持續學習能刺激腦部活化、提升社交互動，並養成健康生活型態，大幅降低長照需求。然而，目前政策對45至64歲的「準高齡族群」著墨不足，錯失了最關鍵的預防黃金期。

因此，政府必須立即整合教育部與衛福部資源，建立「預防導向」的整體政策框架，讓樂齡學習與長照體系從「兩條平行線」走向「協同共融」。建議由行政院副院長層級成立「老年事務委員會」，以跨部會機制統籌推動，從中年開始培養「老得起」的能力。

在具體策略上，應推動**「樂齡預備教育」，針對準高齡者設計退休準備、健康管理、理財規劃與生活重構等課程，並設立「樂齡學習儲蓄帳戶」，鼓勵民眾提早投資自己的未來。同時，打造「社區預防照護中心」**，結合樂齡學習與健康促進功能，透過數位科技建立個人化學習歷程，掌握健康風險，做到早期發現、即時介入。

此外，培訓**「樂齡健康指導員」**深入社區，成為預防教育與健康促進的橋樑，建立互助支持的學習網絡，讓「學習」成為最實用的健康保險。

政策推動可分為三階段：

短期——建立準高齡者資料庫，啟動樂齡預備教育；中期——發展社區預防照護網絡，培育專業師資與健康指導員；長期——建立完整的預防性照護體系，與國際標準接軌。

台北市將10月訂為「樂齡月」，大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。 （資料照，北市教育局提供）

唯有讓「學習」成為全民共識，才能真正減輕長照壓力。預防勝於照護，不只是口號，而是一場關乎國家永續與世代幸福的行動。

不要等到需要長照時才後悔，現在就該為自己與家人預作準備。透過樂齡學習的超前部署，台灣可以讓每個人都以自信、健康與尊嚴迎接人生下半場。

許一個老得起的未來——及早學習、預防照護、活躍樂齡，讓生命在高齡社會中依然閃耀！

這不僅是一項政策呼籲，更是一場攸關全民尊嚴與幸福的世代抉擇。現在行動，才能為台灣的高齡未來開創新局。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法