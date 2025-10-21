自由電子報
自由開講》「軍民雙用」不是口號 台灣須打造的轉型火車頭

2025/10/21 11:30

◎ 張厚光

台灣若要在災難與戰爭之間都能穩定運作，關鍵在於打造「軍民雙用」的系統。（資料照）台灣若要在災難與戰爭之間都能穩定運作，關鍵在於打造「軍民雙用」的系統。（資料照）

這幾年，從烏俄戰爭到台灣的強震與颱風，我們愈來愈清楚地意識到：現代社會的「安全」，已不再只屬於軍隊或消防單位的事。當颱風毀掉通訊、當地震封閉道路，能源、交通與醫療都會陷入停擺。台灣若要在災難與戰爭之間都能穩定運作，關鍵在於打造「軍民雙用」的系統，而非各自為政的部門。

「軍民雙用」不是一句口號，它代表一種新的生存設計平時，這些系統應服務於民生；戰時，則能無縫轉為國防用途。例如，移動式電源車在平時支援偏鄉電力，戰時可立即成為野戰電源；民用無人機平日用於測繪或農業，戰時能轉為偵察與搜救；而AI通訊網平時保障防災通訊，戰時可維持指揮鏈不中斷。

核三廠採用新採購的移動式電源車供電。（資料照）核三廠採用新採購的移動式電源車供電。（資料照）

這樣的轉換能力，需要一個「產業火車頭」來牽引。它不一定是單一企業，而是由國防工業、能源、通訊、AI與民生科技所組成的聯盟體系。台灣有堅實的製造鏈、靈活的中小企業與優秀的工程人才，只要政府願意整合政策資源，例如設立「軍民雙用研發基金」或「防災科技示範區」，就能讓各類技術在平時成熟、在戰時發揮。

目前許多國防科技廠都具備這樣的潛力，但欠缺的是跨域整合的「國家級使命」。若能引導國防企業與民間研發團隊共同參與，讓防災、能源、資通、AI、機械成為同一張網，台灣才能真正形成一個「韌性社會」

世界正在快速變化，威脅的形式也在轉換。軍事安全與生活安全，已經是一體兩面。台灣需要的不只是武器，更是能在任何危機中持續運作的系統。當我們談「軍民雙用」，真正的目標，不是軍民融合，而是全民生存。

（作者為漢翔製造員工）

