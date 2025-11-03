自由電子報
評論 > 投書

自由開講》防詐體系若不區分受害與共犯 將成另種制度暴力

2025/11/03 19:00

◎ 范振家

近年來，台灣防詐口號滿天飛，警方不斷進行反詐騙宣導，提醒民眾提高警覺。（資料照）

近年台灣防詐口號滿天飛，「全民打詐」幾乎成為政治人物的標準宣示。然而，在雷厲風行的打詐政策背後，卻潛藏一個令人不安的現象，那些被詐騙集團利用的民眾，往往不僅失去財產，還被制度二次懲罰

近期一名男子疑因捲入投資詐騙、帳戶遭凍結、提款卡受警示，最終走上自殺一途。警方雖排除他殺，但其留下的紙條寫著「錢被取走、卡不能用」，令人心碎。當被害人被迫為制度的懶惰付出生命，我們必須質問：現行法律究竟在保護誰？

法律方便了誰？

現行防詐體系將「帳戶名義人」視為第一層追責對象。對執法單位而言，這是最有效率的做法：凍結、封戶、標警示，一切有章可循。然而，效率若以犧牲無辜者為代價，就成了制度暴力

許多「人頭帳戶」持有人並非惡意出租，而是被詐團誆稱「代操作投資」、「協助轉款」而誤導；也有人被盜取個資、遠端控制而不自知。這些人原本就是受害者，卻在司法與金融體系中被再次標籤為「共犯」，甚至被迫賠償他人損失。這種邏輯方便了執法，卻踐踏了正義。

現行防詐體系將「帳戶名義人」視為第一層追責對象，但這種高效率的執法方式，卻犧牲了無辜者的權益。（資料照）

制度的盲點：懲罰受害者

打詐政策過度追求「績效」，而忽略「修復」。許多銀行為免風險，寧可凍結帳戶、拒絕開戶，也不願建立被害鑑別機制。結果是：真正的詐團逍遙海外，國內被害者卻被困在經濟與信用泥沼中，被凍結資金、被拒絕往來、被貼上「有問題的帳戶」標籤。

當一個失去積蓄的被害者，還要為別人受騙的錢負責；當他被銀行拒絕開戶、生活陷入困境時，制度已從防詐變成壓榨。這樣的治理，無異於把被害者當成替罪羊。

修正方向：讓制度回到人的尺度

應建立被害人鑑定制度，由地檢署與金管會合作區分「被利用受害者」與「惡意共犯」，被認定者應立即解除凍結與責任。

同時設立緊急生活救濟機制，允許被害人提領基本生活費，避免在偵查期間陷入生計絕境。

再者，修法納入誤信免責條款，對被詐騙指示操作者給予免責，保障人權。

最後，應以沒收之犯罪所得成立修復基金，用於受害者重建與心理輔導，讓制度不再冷血。

應修法納入誤信免責條款，對被詐騙指示操作者給予免責，保障人權。（資料照）

近期因詐騙而自殺的男子，是制度悲劇的具體化。打詐的目的應是保護人民，而非壓垮人民。若國家只在乎數字與宣傳，而忽視法律背後的人的苦難，那麼防詐政策將永遠停留在表面。

真正的正義，不在於誰被懲罰，而在於誰被理解、被接住。法律該伸出的，不是指責的手，而是救援的手。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

（作者為管理學博士）

