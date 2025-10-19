自由電子報
自由開講》世界教師日省思 如何留住理工教育人才

2025/10/19 09:00

◎楊智強

台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，被譽為「晶片王國」，令人驕傲的產業成就，奠基於長久以來紮實的理工教育。然而，在這個光環下，我們也必須正視一個逐漸浮現的危機，就是理工專業的教育人才正在加速出走。

這幾年科技業發展快速，薪資優渥，使得公立學校的自然科、理化學科的教師紛紛跳槽科技業，自然科老師不足的問題陸續浮上檯面。（路透檔案照）這幾年科技業發展快速，薪資優渥，使得公立學校的自然科、理化學科的教師紛紛跳槽科技業，自然科老師不足的問題陸續浮上檯面。（路透檔案照）

值此世界教師日（每年10月5日）到來之際，我們更應關注這群默默奉獻的教育工作者。教師證棄用數字已累計超過七萬張，背後代表許多受過完整培訓的理工師資，最終選擇離開教室，投入待遇更高的科技產業。並非因為他們不願意教書，而是現實的薪資差距讓人難以承受。

理工背景教師的起薪與產業工作者相比落差顯著，隨著時間推進，五年、十年下來，收入差距愈來愈大，許多年輕人只得在理想與生活之間，放下教學熱忱，選擇後者。

人才流失不只是教育現場的問題，更是國家競爭力的隱憂。108課綱強調AI、資訊技術與跨域探究，但在師資不足的情況下，許多課程被迫由非專業教師代理，難以完整銜接產業需求。學生能否真正學到面對未來的能力，成了一個問號。

技職體系更是首當其衝。許多職業學校的專業教師長期不足，即使多次招考仍難以找到合適人選，只能依靠代理教師暫時支撐。教育現場人力青黃不接，若不及早補強，將影響整體教學品質。

教育部高教司長廖高賢表示，將以100億元提供高教攬才，學校在薪資之外還可提供簽約金、留任獎金等，由學校自行訂聘任方案，盼給學校資源與空間快速聘用人才。（資料照）教育部高教司長廖高賢表示，將以100億元提供高教攬才，學校在薪資之外還可提供簽約金、留任獎金等，由學校自行訂聘任方案，盼給學校資源與空間快速聘用人才。（資料照）

教育就是國家最重要的戰略投資，若希望台灣持續在國際舞台上保持優勢，政府和社會都必須更重視教師的處境。具體來說，可以思考針對關鍵理工科教師給予適度加給，縮短與產業的待遇差距。同時應減輕教師繁雜的行政負擔，提昇並保障管教權，讓老師有更多時間專注在教學上，並擴大相關科系公費生名額，確保長期穩定的師資供給。

世界教師日提醒我們，教師是塑造未來的根基，也是點燃孩子夢想的火種。當社會懂得珍惜和支持這群教育工作者，孩子才能安心學習，國家也才能穩健發展。期待我們不只在特定節日感謝老師，更應在政策與資源上實質支持，讓教育真正成為培育台灣希望的良田。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

