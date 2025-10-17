自由開講》肯定加薪德政 盼公教不被遺忘

◎ 楊智強

經濟部10月3日宣布，四大國營事業自2026年起全面調薪3.5%。示意圖。（資料照）

經濟部10月3日核准所屬事業台電、中油、台糖與台水公司，自明（2026）年起全面調薪3.5%；9月26日政府公布最低工資、基本時薪將再度調升約3.18%，加上總統賴清德宣示月薪5萬元以下將免繳綜合所得稅，這些民生利多政策，展現政府對基層勞工與國營事業員工辛勞付出的肯定，是穩定民生與促進經濟信心的重要德政。

國營事業近年面對能源轉型、物價上漲與全球競爭壓力，加薪不僅能鼓勵員工士氣，也有助於企業提升效率與永續經營；而基本工資調升，更直接照顧了基層勞工的生活，是實質改善民生的重要措施，值得肯定與支持。

請繼續往下閱讀...

美中不足的是，同屬公共體系的公教人員明年暫不調薪。持平而論，當整體經濟指標向上、民間與國營體系皆有合理調整，公教薪資反而停滯的現象，確實引發不少基層公教的無奈與失落。

根據統計，過去十三年間，我國經濟成長超過四成、物價上漲二成六、最低工資提升逾五成，但公教薪資僅增加約一成四。面對通膨與生活開銷的壓力，公教同為家庭經濟支柱，若薪資調整長期落後，形成制度上的缺憾，也削弱公共服務體系的穩定性與吸引力。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（右）認為，政府應幫公教人員加薪。（資料照）

政府在推動各項加薪政策時，已展現照顧基層、重視貢獻的精神。或許下一步，也該思考如何讓公教人員能在可行的財政條件上，逐步跟上經濟成長與物價變動，避免體制內部產生落差。

政府推動加薪政策，是肯定基層、穩定社會的重要一步，讓民眾感受到執政團隊照顧勞工與國營員工的用心。唯有在延續這份德政同時，也讓默默支撐國家運作的公教人員，能獲得相對應的關懷與回應，如此，「加薪正義」將更加圓滿。期盼政府在兼顧財政永續的前提下，逐步縮短體系間的落差，讓所有為國家努力的人，都能共享成長的果實。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法