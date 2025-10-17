自由電子報
自由開講》肯定加薪德政 盼公教不被遺忘

2025/10/17 10:00

◎ 楊智強

經濟部10月3日宣布，四大國營事業自2026年起全面調薪3.5%。示意圖。（資料照）經濟部10月3日宣布，四大國營事業自2026年起全面調薪3.5%。示意圖。（資料照）

經濟部10月3日核准所屬事業台電、中油、台糖與台水公司，自明（2026）年起全面調薪3.5%；9月26日政府公布最低工資、基本時薪將再度調升約3.18%，加上總統賴清德宣示月薪5萬元以下將免繳綜合所得稅，這些民生利多政策，展現政府對基層勞工與國營事業員工辛勞付出的肯定，是穩定民生與促進經濟信心的重要德政。

國營事業近年面對能源轉型、物價上漲與全球競爭壓力，加薪不僅能鼓勵員工士氣，也有助於企業提升效率與永續經營；而基本工資調升，更直接照顧了基層勞工的生活，是實質改善民生的重要措施，值得肯定與支持。

美中不足的是，同屬公共體系的公教人員明年暫不調薪。持平而論，當整體經濟指標向上、民間與國營體系皆有合理調整，公教薪資反而停滯的現象，確實引發不少基層公教的無奈與失落。

根據統計，過去十三年間，我國經濟成長超過四成、物價上漲二成六、最低工資提升逾五成，但公教薪資僅增加約一成四。面對通膨與生活開銷的壓力，公教同為家庭經濟支柱，若薪資調整長期落後，形成制度上的缺憾，也削弱公共服務體系的穩定性與吸引力。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（右）認為，政府應幫公教人員加薪。（資料照）全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（右）認為，政府應幫公教人員加薪。（資料照）

政府在推動各項加薪政策時，已展現照顧基層、重視貢獻的精神。或許下一步，也該思考如何讓公教人員能在可行的財政條件上，逐步跟上經濟成長與物價變動，避免體制內部產生落差。

政府推動加薪政策，是肯定基層、穩定社會的重要一步，讓民眾感受到執政團隊照顧勞工與國營員工的用心。唯有在延續這份德政同時，也讓默默支撐國家運作的公教人員，能獲得相對應的關懷與回應，如此，「加薪正義」將更加圓滿。期盼政府在兼顧財政永續的前提下，逐步縮短體系間的落差，讓所有為國家努力的人，都能共享成長的果實。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

