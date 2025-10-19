自由電子報
法操》【他山之石】大法官的一句話｜索尼婭·索托馬約爾：「國家持久的改變取決於公民，而不是法院。」

美國最高法院大法官索托馬約爾強調，法院的角色是就個案進行裁判，並解釋其法律依據，但最終，法庭的裁判無法從根本上改變社會的現狀。改變的力量在於人民。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/10/19 08:30

◎ 法操司想傳媒

「國家持久的改變取決於公民，而不是法院。」

"Lasting change in the country depends on citizens, not the courts."

美國最高法院大法官索托馬約爾直言：「國家持久的改變取決於公民，而不是法院」。（資料照）美國最高法院大法官索托馬約爾直言：「國家持久的改變取決於公民，而不是法院」。（資料照）

近日，美國最高法院大法官索托馬約爾（ Sonia Sotomayor） 在接受「CBS Mornings」採訪時發表了一番深刻且引人深思的言論，她直言：「國家持久的改變取決於公民，而不是法院。」這句話不僅是對美國司法體系的現實剖析，更是對公民社會發出的強烈呼籲。她這番話的背後，蘊含著對司法權力界限的清醒認知，以及對公民責任的深刻期待。

索托馬約爾大法官的觀點，並非否定法院在社會變革中的作用。相反地，她強調法院的角色是就個案進行裁判，並解釋其法律依據，但最終，法庭的裁判無法從根本上改變社會的現狀。她說：「我是一名最高法院大法官，我負責裁判個案。我能就這些案件說出我的想法。但最終，我無法改變現狀。人們會改變他們不喜歡的東西，或支持他們喜歡的東西。改變的力量在於人民。」

這段話精準地闡明了司法權與立法權、民意之間的關係。法院的裁判，即便具有劃時代的意義，卻也只是為社會變革提供了法律上的支持或阻礙。真正的變革動力，來自於公民的集體行動和意志。例如民權運動中的廢除種族隔離制度、同性婚姻的合法化，這些重大的社會進步，無一不是在公民不懈的抗爭與倡導下，才最終獲得法院的認可。換句話說，法院的判決往往是社會共識累積到一定程度後，所產生的法律體現，而非憑空創造出來的。

她的言論，正是提醒我們，不要將所有改革的希望都寄託在法官身上，而是要將焦點轉向公民自身，從個體行動到集體力量，才是推動社會向前發展的真正引擎。

為了讓公民更好地參與到這場社會變革中，她鼓勵美國人民閱讀完整的法庭意見書，並試圖理解雙方的觀點。她認為，只有深入了解判決背後的法律依據、論證過程，以及異議者的考量，公民才能形成獨立、理性的判斷。她說：「我試圖盡可能清楚地向人們解釋，我在意見書中也是這麼做的，說明我認為不合憲的原因。」她希望通過這種方式，讓公眾看到法律的複雜性，並認識到單一的新聞標題無法代表整個案件的全貌。

索托馬約爾大法官的這番話，可以被視為一次重要的公開提醒。她以最高法院大法官的身份，坦率地告訴公眾：法庭是法律的殿堂，但不是改變社會的靈丹妙藥。

如果我們期待一個更公正、更平等的社會，不能僅僅依賴於幾位法官的良知或判斷。我們必須積極地參與其中，從理解法律意見書開始，到對司法程序保持警惕，再到用行動去塑造社會共識。

她的言論為我們提供了一條清晰的路徑：理解法律、關注司法，但更重要的是，不要放棄作為公民的權利與責任。因為，正如她所說，改變的力量，最終在於每一個人的手中。

索尼婭·索托馬約爾大法官小檔案（整理自維基百科

索尼婭·瑪麗亞·索托馬約爾（Sonia Maria Sotomayor），出生於1954年6月25日，2009年5月26日，獲得美國總統歐巴馬提名為最高法院大法官，並在美國參議院以68票贊成、31票反對下通過，成為美國第三位女性大法官，以及首位拉丁裔大法官。

本文經授權轉載自【法操】【他山之石】大法官的一句話｜索尼婭·索托馬約爾：「國家持久的改變取決於公民，而不是法院。」

