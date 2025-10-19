脫北廚師的原鄉情結》突擊隊……與豆漿湯

豆漿湯在北韓也頗受歡迎。我曾經在突擊隊服役過，那時便學會了如何製作豆漿湯。所以每當看到豆漿湯，我就會回想起在突擊隊度過的歲月。

◎李愛蘭

來到韓國生活後，我發現韓國人真的很喜歡豆漿湯。我們餐廳販賣的是以100%蕎麥粉製成的平壤冷麵，但每到夏季，總有許多顧客要求加賣豆漿冷麵。可見，豆漿冷麵與冷麵一樣，已成為韓國夏天的代表性料理。

豆漿湯在北韓也頗受歡迎。我曾經在突擊隊服役過，那時便學會了如何製作豆漿湯。所以每當看到豆漿湯，我就會回想起在突擊隊度過的歲月。

韓國人很喜歡豆漿湯。（作者提供）

我會去突擊隊，是在進入品質監督所工作約半個月後的事。大學畢業後，透過母親朋友的幫助，我得以進入品質監督所上班，當時正好因內陸鐵路工程的建設，正在編組突擊隊。北韓在進行大型建設工程時，並不設常設的建築工人，而是從各工廠企業與機關中抽調人力組成臨時突擊隊。

北韓所謂的「突擊隊」，實際上就是強制勞動的代名詞。突擊隊員被迫承受極度惡劣的勞動環境，體弱的女性更容易遭遇性暴力與各種暴力行為，因此無人願意前往。各單位便制定輪值表，強制讓所有人至少參加幾個月的突擊隊。因為我出身背景不佳，在公司裡被最早派遣至突擊隊。與我同期入職的其他人，家世顯赫，父母多是高級幹部，甚至有直系親屬在黨機關、社會安全部或保衛部任職。

得知我被派往突擊隊的消息後，母親坐立難安。因為突擊隊男女混住，年輕男女之間常發生感情糾紛。雖然戀愛本是尋常之事，但由於已婚男子也不少，導致不少年輕女孩因不倫而葬送一生。更大的問題在於突擊隊的幹部，他們若要求性關係遭拒，就會故意分派艱難的工作，甚至直接進行性侵。在這樣的背景下，若有女性在突擊隊裡被批准加入勞動黨，反而會被社會以異樣眼光看待。

事實上，幹部的性醜聞問題並不只存在於突擊隊。我住的村莊裡就發生過類似事件。一家工廠的初級黨書記，以淫亂著稱，據說他曾性侵過所有年輕的女工。有一次，他試圖性侵一位23歲、無父母的女性工人未果。事後，那位女性無聲無息地消失了。書記便以那名女子有「不當政治言論」為由將其告發，使她瞬間淪為政治犯，被送進政治犯集中營。

北韓的政治犯集中營是沒有審判程序的地獄。該女子因此被囚禁25年，遭受無數酷刑。直到那位書記因長期性侵與貪污等問題被揭發逮捕後，這起事件才得以水落石出，該女子終於獲釋。但她出獄時已48歲，幾近老態。當年青春年華的她，如今成了衰老的女人。她失去的25年，又有誰來補償？像這樣的悲劇，在北韓並不少見，多數皆與被黨信任的幹部有關，因此難以根除。更糟的是，發生這樣的事時，社會總將責任歸咎於女性，說她們「勾引人」。

不管怎樣，我還是出發前往突擊隊了。母親幫我將行李放上巴士，一邊流淚一邊叮囑我：

"孩子，到那兒後一定要馬上寫信，也要常寫信。時間一到，我無論如何都會設法讓你回來。就算是進了虎穴，只要精神清楚就能活下來。要記得好好行事。"

我乘坐的巴士駛向突擊隊所在地——厚昌郡，距我家約400里（約160公里），交通不便，一年也難回家一次。

我們突擊隊的工作是整天鑿山鋪鐵軌。有時為了移除岩盤會進行爆破，但經常發生爆破事故與落石事故，因此導致許多殘疾者。我去之後也見過有人手腕斷裂、腳踝骨折、腦震盪甚至腸破裂……許多年僅18、19歲的少年與20多歲的青年，在這建設現場變成殘障人士，甚至在花樣年華中喪命。

李愛蘭院長（左）。（作者提供）

我所幸被分配到相對環境較好的炊事班。每天要為約100人準備飯食。但由於長期糧食不足，突擊隊員除了殺人般的勞動外，還必須忍受飢餓。因此，每到發餐時間，現場總是一片混亂，常為了搶食而發生衝突。

某個炎熱的夏日，我們收到一些黃豆作為食材。我思索著該做些什麼，最終決定為突擊隊員準備一道夏日特別營養餐——豆漿湯。不僅可以增加食量，對吃不到肉的突擊隊員來說也是很好的蛋白質補充。於是，我將特製的豆漿湯頂在頭上，步行15里（約6公里）送去食堂。脖子痛得快要斷了，但想到隊員們喝到這特別料理時的笑容，心裡便感到無比踏實。

突擊隊員們喝著豆漿湯，笑得像過節一樣。炎夏過後的勞動之餘，一碗豆漿湯簡直如甘露。雖然韓國豆奶種類繁多，豆漿冷麵也成為平民料理隨處可見，但在北韓，豆漿是只有特別日子才能吃到的珍貴食品。這個夏天，我或許也該將那段突擊隊的回憶，製作成一道豆漿冷麵，作為餐廳的季節限定菜單。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

