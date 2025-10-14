自由電子報
名家分享~黃貞祥》當正義染上陰影：黃國昌「駭客爭議」與政治信仰的心理裂縫

當駭客行為被包裝成「吹哨」，當資料竊取被說成「驗證真相」，當侵犯隱私成為「揭弊必要手段」，那麼下一代在資訊判讀上還剩下什麼倫理界線可守？
2025/10/14 12:30

◎ Gene Ng（黃貞祥）

黃國昌，一位曾被視為體制內最兇猛的改革者，如今卻捲入一場駭人聽聞的風暴。媒體連環爆指出，他疑似長期網羅駭客組成「網路禁衛軍」，非法破解政府、企業及政敵的通訊與個資，甚至以「揭弊」之名，操弄資料、曝光對手對話內容，作為質詢與公審的武器。

黃國昌遭爆長期網羅駭客組成「網路禁衛軍」，非法破解政府、企業及政敵的通訊與個資。（資料照）黃國昌遭爆長期網羅駭客組成「網路禁衛軍」，非法破解政府、企業及政敵的通訊與個資。（資料照）

事件核心人物之一的央廣工程師吳姓男子，已經遭到檢調調查，而新聞爆料則指出黃與其有多次私訊往來與任務安排紀錄。在輿論尚未平息之前，社會上卻出現了另一個現象：黃的鐵粉非但未動搖，反而更為堅定地護航，甚至怒批媒體與司法成為打壓「吹哨者」的幫兇。

這樣的情境，在台灣政治史並不陌生。無論藍綠白，當某位領袖深陷爭議時，總有一群死忠支持者，會以近乎宗教般的信仰姿態「護主到底」。但本案涉及資安、法律、道德等高敏感領域，卻仍能激起大量「反向動員」，不禁令人思考：在資訊如此發達、法治觀念普及的當代，為什麼一個政治人物的爭議事件，能讓支持者越陷越深，越辯越堅？

現代政治心理學指出，人們支持某位政治人物，不僅是基於政策理念的理性選擇，更深層的，是將這位人物的形象與自己內在的價值觀綁在一起。黃國昌長年以「反貪」、「反黑箱」、「反權貴」自我定位，早已在不少選民心中烙印下「監督體制的鬥士」、「人民的代言人」等標籤。這樣的標籤一旦與個人自我認同糾纏，就會產生「身份護衛型推理」：一旦他被指控違法，支持者不會先問「他做了什麼」，而是本能地反應「怎麼可能」、「又是被打壓了」、「政敵出手了」。

黃國昌長年以「反貪」、「反黑箱」、「反權貴」自我定位，早已在不少選民心中烙印下「監督體制的鬥士」的標籤。（資料照）黃國昌長年以「反貪」、「反黑箱」、「反權貴」自我定位，早已在不少選民心中烙印下「監督體制的鬥士」的標籤。（資料照）

這種認知模式不是基於證據，而是為了自我一致性。因為一旦接受偶像有錯，等於承認自己過去的判斷錯誤，甚至可能動搖整個價值信仰的根基。與其撕裂內在認同，多數人寧可否認現實、扭曲事實，維持那個「我支持的，是正義」的心理舒適圈。

當代政治的另一個關鍵變化是「負向動員」的崛起。許多政治群體的凝聚力，並非來自「願景」、「政策」或「領導力」，而是來自「共同的仇恨」。對黃國昌的支持者來說，對象未必是他個人，而是他代表的「對抗民進黨體制」、「揭發權貴黑幕」這種情緒出口。在這種「我們vs他們」的架構下，只要對方陣營更可恨、更可疑，那麼「自己人」做了什麼都變得不重要。

這就是為什麼，在媒體披露黃可能涉嫌組織駭客行動、竊取敏感資料後，許多支持者反而更加怒氣沖沖。他們看到的不是違法行為，而是一場對揭弊者的「打壓」、「圍剿」、「封口」。於是出現了熟悉的網路對話模板——「沒有這些資料怎麼抓貪？」「司法體系本來就不可信」「別忘了綠營做得更過分」，這些語句不是在辯論，而是在劃清戰線。

當支持者選擇無視法律程序，而轉向結果論時，就掉入了「高尚目的的腐化」陷阱（noble-cause corruption）。黃國昌的政治生涯中，確實曾有多次震撼社會的爆料與揭弊行動，不論是真實反映腐敗，還是放大操作，都讓他的形象與「真相」綁在一起。但一旦過度強調目的正當，就容易讓手段合理化。這種現象在許多專制政權、極端運動中屢見不鮮——為了達成某個「偉大理想」，犧牲一點程序、偷一點資料、操縱一點輿論，好像也無傷大雅。

黃國昌的政治生涯中，有多次震撼社會的揭弊行動，不論是真實反映腐敗，還是放大操作，都讓他的形象與「真相」綁在一起。（取自貼文）黃國昌的政治生涯中，有多次震撼社會的揭弊行動，不論是真實反映腐敗，還是放大操作，都讓他的形象與「真相」綁在一起。（取自貼文）

這種思維危險之處在於，它不是對法律的否定，而是將法律「選擇性適用」。當你認為「揭弊者的駭入可以被接受」，你就很難反對下一個「正義使者」用同樣方式對付你支持的人。一旦社會普遍進入這種「敵我決定合法性」的思維泥淖，司法與制度的公信力就會一敗塗地。

黃國昌的支持者，除了將他視為「正義代表」，更傾向將他形塑成「體制迫害下的孤膽英雄」。這就是所謂的「殉道者效應」——一個政治人物被調查、被搜索、甚至被起訴時，不但不會失去支持，反而更易被神聖化。因為在許多人心中，「被打壓」本身就是清白的證據。

而這樣的「殉道神話」，在社群網路上更是如魚得水。爆料、嗆聲、直播、節目互嗆，形成一套「可視化正義循環」，讓每一次操作都能收割即時社會回饋（留言、轉傳、點讚）。久而久之，政治不再是理念競爭，而是感官刺激與爽感消費。支持者不再看重政策、立場是否一致，而是「誰能打臉政敵打得最狠」

這場爭議的真正隱憂，不只是某一人是否違法，而是當一個社會習慣用「我信誰」而非「看證據」來判斷真相，長期下來，整個公共知識的品質都會墜落當駭客行為被包裝成「吹哨」，當資料竊取被說成「驗證真相」，當侵犯隱私成為「揭弊必要手段」，那麼下一代在資訊判讀上還剩下什麼倫理界線可守？

我們將看到越來越多以「正義」之名開戰的資訊戰爭，越來越少願意等待調查、尊重程序的冷靜聲音。這不只傷害制度，更扭曲民意，讓台灣社會長期處於對立、對抗、對話崩壞的惡性循環

越來越多以「正義」之名開戰的資訊戰爭，不只傷害制度、更扭曲民意，讓台灣社會長期處於對立的惡性循環中。（資料照）越來越多以「正義」之名開戰的資訊戰爭，不只傷害制度、更扭曲民意，讓台灣社會長期處於對立的惡性循環中。（資料照）

今天的台灣，需要的不只是「最敢爆料」的政治人物，而是能在揭弊與守法之間找到平衡的公共人物。揭弊值得肯定，但程序也必須嚴守；體制值得改革，但法律不是裝飾。真正的改革者，應該是在體制中找突破，不是在體制外設法破壞。

黃國昌事件不應被定調為「政治追殺」或「側翼抹黑」之爭，而應是一次全民對於「揭弊倫理」的集體討論。我們需要反思的是：我們是否太輕易地將個人神話凌駕於制度規則之上？我們是否太容易因立場選擇性信任、選擇性激憤？我們是否已經失去判斷是非的平衡點，只剩下為了情緒而戰的本能反應？

歷史無數次證明，真正的民主，不是來自於對敵人的譴責，而是來自於對「自己人」的監督。當我們為了所謂的「正義目的」而忽視手段，為了支持者的「爽感」而犧牲社會規範，那麼這場政治，就只剩下形式上的熱鬧與內容上的虛空。

願我們在這場風暴中，不只看見誰該負責，也看見自己內心的投射與盲點，並重新問自己一句話——在你堅持的正義之中，還留有多少對程序、隱私與法治的尊重？

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng臉書

