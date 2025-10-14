自由電子報
曹興誠八不居士》笑看國民黨的現世報

曹興誠指出，今（2025）年初，中共國安部偽造他的一些不雅照，交給謝寒冰放在網上瘋傳。如果說當時郝龍斌、趙少康沒有幸災樂禍，鬼才相信。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/10/14 10:20

◎ 曹興誠

近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（圖擷取自網路）近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（圖擷取自網路）

最近國民黨的郝龍斌，被偽造了和柳采葳的擁吻照；趙少康跳出來，指責中共網軍，還警告民進黨不要幸災樂禍。

這是國民黨的現世報，民進黨有十足的理由幸其災、樂其禍。我不是民進黨，卻更有理由笑看鬧劇的發展。

今（2025）年初，中共國安部偽造我的一些不雅照，交給那個下三濫的謝寒冰放在網上瘋傳。如果說當時郝龍斌、趙少康沒有幸災樂禍，鬼才相信。

為了防止大罷免被移轉焦點，我當時選擇沈默隱忍，只是向刑事警察局報案要求偵辦。豈料今年2月26號報案以後，到現在已經10月了，案件石沉大海，不知道我們刑事單位每天在忙什麼貴事？

我有理由懷疑，我們一部分刑事單位已經被中共國安部滲透，當然會對中共國安部背後主導的案件置若罔聞。

對謝寒冰的違法行為，徐巧芯的反應最低級。她說我是「下半身通匪」。這樣一說，把所有中國女性都貶低成了「匪」，也嚴重污辱了所有陸配和他們的家屬。

曹興誠直言，對謝寒冰違法散播他照片的行為，徐巧芯的反應最低級，說他是「下半身通匪」。（資料照）曹興誠直言，對謝寒冰違法散播他照片的行為，徐巧芯的反應最低級，說他是「下半身通匪」。（資料照）

我一向反共不反中，也絕對尊重女性的隱私。像中共和謝寒冰這種人，把個人的隱私加以渲染、用以鬥爭，毫無現代的人權概念，基本上就是低級的惡棍、流氓

郝龍斌代表國民黨承受了現世報，謝寒冰和徐巧芯也一定會有報應，只是時間未到而已。

且讓我們繼續笑看國民黨鬧劇的發展。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

