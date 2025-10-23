自由開講》美軍來不來？ 先問台灣人願不願保台

◎ 黃義勝

根據自由時報2025年9月30日A6版面大標題「美機密情資 中國打造渡輪船隊 為侵台做準備」，我心裡震了一下。這不只是國際情勢的警訊，更是對我們每一個台灣人的提問：我們準備好了嗎？

美國軍事情報機密報告顯示，中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵的能力。圖為中國「棒棰島」渡輪。（資料照，取自中遠海運客運網頁）

我不禁回想起馬政府時期，當兵役期縮短為四個月時，社會一片叫好。那時候的氛圍是：「當兵太浪費時間了」、「四個月剛剛好」。如今役期恢復為一年，我身邊幾乎每個人都反對，覺得太長、太辛苦。但我們有沒有想過，當我們自己都不願意保護台灣，憑什麼期待美國會派兵來幫我們？

我們常說「台灣是我們的國家」，但卻不願意為這個國家付出。美國是否會協防台灣，並不是我們能決定的；但我們能決定的是，自己是否願意先站出來。當我們不願意投入國防、不願意訓練自己、不願意承擔責任時，即使美國有意協防，也可能因為我們的軟弱而卻步。

安全從來不是免費的，它需要代價。如果我們不願意付出這個代價，那麼自由也可能不再屬於我們。

我們不能只靠民調來安慰自己，也不能只靠盟友來撐起安全。真正的安全，是來自每一個願意守護家園的台灣人。這不只是政府的責任，更是我們這一代的選擇。

「漢光41」演習搭配後備軍人召集，圖為六軍團步兵206旅步二營召員報到情況。（資料照）

我們不需要每個人都變成軍人，但我們需要每個人都有保家衛國的意識。不論是役男、志願役、後備軍人，甚至是平時關心國防議題的公民，都是台灣安全的一部分。

自由不是口號，它是需要守護的價值。而守護的第一步，就是我們願不願意承擔責任。

（作者為亞洲大學生物資訊與醫學工程學系的學生）

