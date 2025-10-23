自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美軍來不來？ 先問台灣人願不願保台

2025/10/23 10:00

◎ 黃義勝

根據自由時報2025年9月30日A6版面大標題「美機密情資 中國打造渡輪船隊 為侵台做準備」，我心裡震了一下。這不只是國際情勢的警訊，更是對我們每一個台灣人的提問：我們準備好了嗎？

美國軍事情報機密報告顯示，中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵的能力。圖為中國「棒棰島」渡輪。（資料照，取自中遠海運客運網頁）美國軍事情報機密報告顯示，中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵的能力。圖為中國「棒棰島」渡輪。（資料照，取自中遠海運客運網頁）

我不禁回想起馬政府時期，當兵役期縮短為四個月時，社會一片叫好。那時候的氛圍是：「當兵太浪費時間了」、「四個月剛剛好」。如今役期恢復為一年，我身邊幾乎每個人都反對，覺得太長、太辛苦。但我們有沒有想過，當我們自己都不願意保護台灣，憑什麼期待美國會派兵來幫我們？

我們常說「台灣是我們的國家」，但卻不願意為這個國家付出。美國是否會協防台灣，並不是我們能決定的；但我們能決定的是，自己是否願意先站出來。當我們不願意投入國防、不願意訓練自己、不願意承擔責任時，即使美國有意協防，也可能因為我們的軟弱而卻步。

安全從來不是免費的，它需要代價。如果我們不願意付出這個代價，那麼自由也可能不再屬於我們

我們不能只靠民調來安慰自己，也不能只靠盟友來撐起安全。真正的安全，是來自每一個願意守護家園的台灣人。這不只是政府的責任，更是我們這一代的選擇。

「漢光41」演習搭配後備軍人召集，圖為六軍團步兵206旅步二營召員報到情況。（資料照）「漢光41」演習搭配後備軍人召集，圖為六軍團步兵206旅步二營召員報到情況。（資料照）

我們不需要每個人都變成軍人，但我們需要每個人都有保家衛國的意識。不論是役男、志願役、後備軍人，甚至是平時關心國防議題的公民，都是台灣安全的一部分。

自由不是口號，它是需要守護的價值。而守護的第一步，就是我們願不願意承擔責任

（作者為亞洲大學生物資訊與醫學工程學系的學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書