自由開講》《114年國防報告書》台灣國防轉型的務實方向

2025/10/22 09:00

◎ 張亞柔

《114年版國防報告書》首度以「灰色地帶壓力」與「複合威脅」為主軸，全面揭示中共軍事恫嚇、法律戰與輿論操弄的多層次攻勢。報告清楚指出，北京對台施壓早已非單純軍事問題，而是「政治、經濟、心理、資訊」全方位滲透的戰略體系，目的在於削弱台灣人民的抗敵意志，動搖社會信心

國防部10月9日發表今年度國防報告書，以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為核心主軸。（軍聞社資料照）國防部10月9日發表今年度國防報告書，以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為核心主軸。（軍聞社資料照）

這份報告的核心精神，是「強化韌性、確保自我防衛能力」。然而，北京卻立即展開一連串反制宣傳。從國台辦批評報告「挑釁一中底線」，到共軍官媒發布軍演畫面「回敬報告」，再到親中網軍在社群上散播「台灣被美國利用」、「報告是民進黨自嗨」等言論——這一切都是標準的認知作戰模式。

更值得注意的是，中共刻意操作「和平論述陷阱」。當台灣報告揭露共軍軍力擴張時，北京反以「台灣製造緊張、阻礙和平」回應，企圖讓國際社會誤以為兩岸衝突責任在台灣一方。這種顛倒黑白的話術，正是中共長年慣用的輿論戰手法：以和平為名，行脅迫之實。

《114年版國防報告書》反映出台灣國防轉型的現實方向——非對稱戰力、全民防衛、資訊安全、後備動員等面向已逐步成形。這正是中共最忌憚的部分：當台灣具備自立防衛的意志與能力，北京的威嚇效果便逐漸失靈。因此，它必須在輿論與心理層面加倍施壓，試圖削弱台灣社會的凝聚力。

自由開講》《114年國防報告書》台灣國防轉型的務實方向確保自我防衛能力，隸屬陸軍58砲指部的海馬士系統進行實彈射擊。（資料照）

面對中共的認知戰，最有效的反制並非一味回嘴，而是透過透明資訊、理性分析與全民防衛教育，讓民眾理解戰略本質。正如報告書所言：「中華民國的防衛力量，不僅來自武器，更來自人民的信念。」這句話，也正是對中共最大、最深刻的反擊。

（作者為自由業）

