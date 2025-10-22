自由開講》《114年國防報告書》台灣國防轉型的務實方向

◎ 張亞柔

《114年版國防報告書》首度以「灰色地帶壓力」與「複合威脅」為主軸，全面揭示中共軍事恫嚇、法律戰與輿論操弄的多層次攻勢。報告清楚指出，北京對台施壓早已非單純軍事問題，而是「政治、經濟、心理、資訊」全方位滲透的戰略體系，目的在於削弱台灣人民的抗敵意志，動搖社會信心。

國防部10月9日發表今年度國防報告書，以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為核心主軸。（軍聞社資料照）

這份報告的核心精神，是「強化韌性、確保自我防衛能力」。然而，北京卻立即展開一連串反制宣傳。從國台辦批評報告「挑釁一中底線」，到共軍官媒發布軍演畫面「回敬報告」，再到親中網軍在社群上散播「台灣被美國利用」、「報告是民進黨自嗨」等言論——這一切都是標準的認知作戰模式。

請繼續往下閱讀...

更值得注意的是，中共刻意操作「和平論述陷阱」。當台灣報告揭露共軍軍力擴張時，北京反以「台灣製造緊張、阻礙和平」回應，企圖讓國際社會誤以為兩岸衝突責任在台灣一方。這種顛倒黑白的話術，正是中共長年慣用的輿論戰手法：以和平為名，行脅迫之實。

《114年版國防報告書》反映出台灣國防轉型的現實方向——非對稱戰力、全民防衛、資訊安全、後備動員等面向已逐步成形。這正是中共最忌憚的部分：當台灣具備自立防衛的意志與能力，北京的威嚇效果便逐漸失靈。因此，它必須在輿論與心理層面加倍施壓，試圖削弱台灣社會的凝聚力。

確保自我防衛能力，隸屬陸軍58砲指部的海馬士系統進行實彈射擊。（資料照）



面對中共的認知戰，最有效的反制並非一味回嘴，而是透過透明資訊、理性分析與全民防衛教育，讓民眾理解戰略本質。正如報告書所言：「中華民國的防衛力量，不僅來自武器，更來自人民的信念。」這句話，也正是對中共最大、最深刻的反擊。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法