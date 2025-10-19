自由電子報
自由開講》島嶼有光 自發性救災不容玷污

2025/10/19 17:00

◎ 郭索

來自花蓮光復鄉堰塞湖潰決後，眾多鏟子超人、義工與民眾自發投入救災的動人畫面。災民穿著族服深深鞠躬致謝，而一群滿身淤泥的志工，站在火車站前合唱〈島嶼天光〉，這首源自太陽花運動的歌曲，再次化作凝聚彼此與撫慰心靈的力量。然而，國民黨發言人李明璇卻對這一幕口出惡言，將參與者污名為「噁心」、「腦袋有洞」的青鳥，甚至扭曲他人自發性救災的行動為「霸占車票、高速公路」、「演戲」，完全無視災區實情與現場民眾的感謝之情

有鏟子超人們在光復車站前合唱《島嶼天光》，國民黨發言人李明璇卻稱這些志工都是「青鳥」，還批稱「腦袋有洞，非常非常噁心。（資料照，取自YouTube）有鏟子超人們在光復車站前合唱《島嶼天光》，國民黨發言人李明璇卻稱這些志工都是「青鳥」，還批稱「腦袋有洞，非常非常噁心。（資料照，取自YouTube）

誠如多數災民與參與救災者所證言，現場的鏟子超人與義工們並未妨礙任何軍警與重機具作業，反而配合國軍調度，並依據自主分工與資訊共享平台，建立高效率的民間支援網絡。當花蓮縣政府仍陷於行政僵化、錯發慰問金與派任失職之際，正是這些自願投入第一線的民眾，協助穩定民心與推動基層救援。這樣的精神，是台灣民主與公民社會的體現，卻被一名未曾親臨現場的發言人，用政黨對立與仇視語言一筆抹黑。

李明璇的言論之惡毒，不僅反映出一種深層次的反社會心態，更揭露國民黨在公共災難面前的政治算計與道德破產。當她將〈島嶼天光〉唱和歸類為青鳥鬧劇，實則是對所有願意在災區付出的人發出敵意與仇視。她說「花蓮需要的不是這些人演戲或來這裡開心」，卻無視這些人正是穿著雨靴、揮著鏟子、身陷泥濘卻仍堅守救援崗位的志工。他們的臉龐與雙手，滿是台灣的真實與疼痛，而不是她在棚內乾淨如新的對著攝影機大喊「很可恨」的嘴臉所能代表。

花蓮洪災重創光復鄉，大批鏟子超人湧入，協助救災。（資料照）花蓮洪災重創光復鄉，大批鏟子超人湧入，協助救災。（資料照）

令人痛心的是，這番羞辱與謾罵，是來自一個長年執政於花蓮的政黨。而李明璇聲稱「訂不到火車票」的說詞，更被數位開車或成功訂票抵達的志工打臉。這不只是對事實的扭曲，更是試圖用荒謬言辭挑起社會仇恨與撕裂，遮掩地方執政不力的實情。一位身為公職代表的發言人，竟以「台灣若沒有青鳥真好」這種排除異己的語句作結，這才是最噁心的存在。

台灣不是國民黨的，也不是民進黨的，更不是任何一個顏色陣營的。它是屬於願意付出、願意站出來的人民。如果一首〈島嶼天光〉就足以讓一位發言人歇斯底里，那正代表這首歌仍有力量。那是一種照亮島嶼、喚醒良知、守護土地的光，而非李明璇口中「腦袋有洞」之人的舞台效果。

讓我們對真正站在泥濘裡的人，獻上最高的敬意，也讓那些坐在冷氣棚內惡言中傷的政客，羞愧到無地自容。

（作者為自由業）

