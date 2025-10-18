自由電子報
自由開講》澄清湖果嶺自然公園開放 造福民眾

2025/10/18 09:00

◎ 洪金鳳

在高雄居住35年，之前常常驅車從左營至鳳山澄清湖攬勝賞景，健走運動，在悠美湖景及鳥語花香的陪伴下，運動起來特別有勁，有種汗流浹背後就獲得健康的感受

高雄果嶺自然公園開放，吸引不少遊客前往，由於面積廣闊，人潮多卻不擁擠，民眾評價相當高。（資料照）高雄果嶺自然公園開放，吸引不少遊客前往，由於面積廣闊，人潮多卻不擁擠，民眾評價相當高。（資料照）

每每要到澄清湖之前的路上，都會經過球場路，路邊就是高牆圍起從樹縫中得以看見的澄清湖高爾夫球場，我曾在路邊停車，為的就是從高處樹縫間拍下廣闊的大草皮照片，帶回來整理照片，看看照片以解想要「一親高爾夫球場芳澤」的期待，但因這個地方是屬於打高爾球人才得以進入的地方，所以久而久之，我心中想進入一探究竟的想法就逐年消退，只有騎車經過時，伸長頭頸，望嶺止渴。

沒想到35年後的國慶日，屬於少數人使用的澄清湖高爾夫球場，竟然會變身全體國民都能到訪的「果嶺自然公園」，尤其高雄市市長臉書不斷宣導，還有網路各媒體的介紹，讓居住在距離這個公園不遠的我們，趕快趁著雙十國慶連假的最後一天，一大早也來到這個我期待已久的園區走走看看，讓自己的期待圓夢成功。

才不到七點鐘，公園裡已人山人海，處處是人潮，早起的人兒都喜歡享受自然環境陽光與微風的薰陶，每個人的臉上與嘴上盡是對於廣闊大園區的開放抱持欣喜之情，有人在運動、有人席地野餐、有人到處拍照，男女老幼都很快樂，我和先生也對於這個公園的開放讚賞有加，聲稱爾後要常常到此休憩運動。

果嶺自然公園裡仍保有湖泊水池，悠美湖景讓人駐足。（資料照）果嶺自然公園裡仍保有湖泊水池，悠美湖景讓人駐足。（資料照）

我特別藉此版面，對於高雄市開放果嶺公園主辦單位及相關執行者，表達無限的感謝

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

