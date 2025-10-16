自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「父母官」失職 花蓮災民重建之路遙遙無期

2025/10/16 17:00

◎ 守護自由的老鷹

當一個地方縣市首長，為何叫父母官？你要有當父親的威嚴，管理不守秩序的人；也要有母親的細心與貼心，知道縣民、災民需要的是什麼。如果沒有父母心，何必當父母官，耽誤縣民的生活與青春？

花蓮災後重建的最大重點即是「房子」，縣政府卻連這一點都不理解。（資料照）花蓮災後重建的最大重點即是「房子」，縣政府卻連這一點都不理解。（資料照）

災後重建遲遲抓不到重點的花蓮縣政府

當一場天災因為沒有即時撤離而發生悲劇，災民最基本的食衣住行都無法獲得滿足，房子因為泥沙淹沒而無法居住，那豈是一個電鍋，洗衣機就可以應付？沒有房子、沒有水電，要電鍋與洗衣機何用？重點就在這，花蓮縣政府卻一直不理解。

每個人每天都有大大小小的事要做，更何況花蓮光復鄉的災民，房子沒有恢復前，很多事都做不了，更對未來沒有安全感。

他們需要的是一個未來的方向與安定保障，而不是聽一個無能縣長在報告募款的進度。災民想的是未來，縣政府還停留在救災募款。災害已經過了二十幾天，他們長期住在避難所，還要照顧家人小孩吃喝拉撒，也無法工作、沒有收入。雖然有國軍跟各路英雄幫忙清理家園，但實際上離回到原本的生活，還有很大一段距離

雖然有國軍弟兄們幫忙清理家園，但花蓮災民離回到原本的生活，還有很長一段路。（資料照）雖然有國軍弟兄們幫忙清理家園，但花蓮災民離回到原本的生活，還有很長一段路。（資料照）

我們都曾經失業過，但我們可以去找工作，讓收入持續下去，因為有證件與存摺，房子也還在，有些人雖然是用租的，但至少有自己的窩，還可以去處理很多自己的私事，可以放心的去工作，談戀愛。

光復鄉的災民等於被下了暫時停止令，他們忙著清汙泥的同時，沒有時間去工作，後續收入問題如何改善？沒有交通工具的問題如何解決？更因為證件都不見，很多事無法處理，有人幫他們重辦嗎？

證件問題是行政問題，本就是地方政府要解決的。而且，既然縣府要發慰問金，就該想到證件重辦的問題，而不是等到要發的時候，還要災民有證件與受災證明，你叫人家去哪裡生證件？

上面幾件事都是縣政府現在及未來該努力的方向，連我們外縣市的人都可以體會，為何花蓮縣政府就是狀況外？難怪惹得災民抱怨連連。

季連成苦民所苦 成災民新盼望

家裡汙泥是清出來了，問題是所有的家具與電器都要重建。床墊、櫃子可以慢慢建立，但天氣這麼炎熱，沒有電風扇與冷氣，有多少人睡得著？當我們舒適地躺在床上，光復鄉的居民什麼都沒有，累了要去哪裡休息？這些大大小小的問題都要一一解決。

所以，災區指揮官季連成才說，花蓮民眾急需水電、木工、水泥工、小山貓等專業人士，這就是苦民所苦，有真正了解災民的需求。

季連成深知，被水淹過的房子、水電、線路，很多都要重新做，漏水還可以補，但漏電就危險了。所以，所有的插頭、電路，全部都要換，更別提熱水器洗澡的問題，熱水器還能用的有幾台 ？還有，房子結構毀了也需要重建，誰來幫他們重建？錢呢、資金呢？縣政府沒想到的事太多了，這還只是基本的居住需求。至於衣服的問題就比較好解決，全國愛心捐贈衣物，可以暫時應付。

災區指揮官季連成（左3）指出，花蓮災民現在最需要的就是水電、木工、水泥工等專業人士。（資料照）災區指揮官季連成（左3）指出，花蓮災民現在最需要的就是水電、木工、水泥工等專業人士。（資料照）

相比之下，季連成看起來好像更適合當花蓮縣長？因為人家比花蓮縣政府有擔當，更貼心，更了解災民要的是什麼。

以上只是以基本的食衣住行去設想，一定還有沒寫出來的苦，請災民多多見諒。但如果這些基本條件不建立，未來的生活如何繼續、如何改善？花蓮長治久安之策，需要的不止是物資與物質的建立，更需要一個新的好縣長看頭看尾，顧好縣民的生活，當然應該不可能是現在這個被罵爆的縣長。

（作者為業餘作家、軍事研究者）

