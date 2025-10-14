自由電子報
廣場精選》親中照樣網攻介選／ 「國民黨內戰」 阿共的資訊戰場

2025/10/14 08:00

◎ 馨娜

中國國民黨黨主席選舉原本是台灣政黨民主的展現，如今卻淪為中共資訊戰的實驗場。AI深偽影片滿天飛、網軍帳號鋪天蓋地、假訊息操作無孔不入—這不是「境外勢力干預」的警告，而是正在上演的民主劫難。更諷刺的是，受害者正是長年對北京搖尾乞憐、把「九二共識」當傳家寶的國民黨。

廣場精選》親中照樣網攻介選／ 「國民黨內戰」 阿共的資訊戰場國民黨主席選舉競爭白熱化，傳境外勢力介選，圖為6位候選人參加分區政見發表會。（資料照）

當年高喊「兩岸一家親」的政客，大概做夢也沒想到：卑躬屈膝換來的不是善意回應，而是黨內選舉得看北京臉色。中共的算盤打得精：既然你願意當棋子，那就別怪我把你當棋盤。國民黨以為自己是促進和平的中介者，殊不知在北京眼中是隨時可丟的用過即棄品。如今中共更直接伸手進國民黨心臟，用網軍和AI撕開它那層民主政黨的遮羞布。

國民黨內人士揭露大量攻擊帳號來自境外，用詞充滿統戰味，連趙少康都忍不住公開喊話要中共別再干預—這本身就是黑色幽默。一個長期鼓吹兩岸和諧的政黨，竟得對著「祖國」懇求「放過我們」

中共的邏輯粗暴直白：能控制的就滲透，願低頭的就利用。國民黨多年來自以為「務實理性」，實則是用台灣的主權與尊嚴換取北京桌上的一點殘羹。如今這筆帳算清了：你們換來的不是善意，而是數位滲透、輿論操控和被當成傀儡擺弄的羞辱

國民黨選舉風暴更暴露出台灣民主防線的結構性破口。當一個政黨的內部選舉都能被境外勢力用AI生成內容、網軍分化、假訊息操控，台灣民主體制的脆弱性昭然若揭。今天中共能介入國民黨選舉，明天就能複製模式介入地方選舉甚至總統大選。資訊戰的恐怖在於它無聲無息地腐蝕真相、模糊界線、分化人心。

針對國民黨主席選舉爭議，中廣前董事長趙少康公布中國及境外網攻統計數字，懷疑是境外網軍所為，呼籲國安單位介入調查。（資料照）針對國民黨主席選舉爭議，中廣前董事長趙少康公布中國及境外網攻統計數字，懷疑是境外網軍所為，呼籲國安單位介入調查。（資料照）

國民黨若想保住最後一絲顏面，就該拿出勇氣，徹查網軍來源、公開選舉過程、配合國安單位調查、向社會攤開真相。否則台灣人民只會更加確信：這個政黨早已不屬於台灣，而是北京在台灣的辦事處。一個連自家選舉都無法捍衛的政黨，有什麼資格談捍衛台灣國家安全？

台灣人民更應警醒：親中路線不會換來和平，只會換來滲透；對極權示好不會換來善意，只會換來操控。守護民主，不只是選擇誰當黨主席，而是堅決拒絕任何「紅色幽靈」跨過我們的自由界線。

（作者從事國外業務）

廣場精選》親中照樣網攻介選／ 「國民黨內戰」 阿共的資訊戰場

編按︰本文原刊載於2025/10/12自由廣場

