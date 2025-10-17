自由開講》潛移默化的教育：從光復堰塞湖看見人性之光

◎ 曾明炘

花蓮堰塞湖洪災，數萬名志工自動自發鏟泥、運土、協助清理，呈現出人性最純粹的樣貌。（資料照）

在花蓮光復鄉的山谷裡，一場突如其來的堰塞湖災難，不僅掀開了大自然的威力，也照亮了人性最溫柔的底色。當泥流淹沒村落、道路中斷之際，人們沒有等待命令，也沒有計算代價，而是以最純粹的本能——伸出手、挽住命。

那一刻，我們重新看見了「教育」真正的樣子。它不是課本裡的定義，也不是考試的答案，而是一種在生命臨界點上自然流露的品格之光。

一、鏟子超人：彎腰的力量

在災後的泥濘中，上萬名志工自動自發鏟泥、運土、協助清理，他們沒有被動員，沒有薪水，只有一個共同的信念——「要救人」。那一把把鏟子，不只是工具，而是一種溫柔的信仰。

這是教育的第一課：國家的韌性，不只在制度，也在願意彎腰的手臂。彎腰，是一種謙卑；更是一種不分你我、願為他人彎下身的勇氣。

二、姑丈公與姑婆：無聲的倫理

當堰塞湖崩潰的瞬間，一對年邁的王姓姑丈公、林姓姑婆，為了托起一名6歲女童（小沂）逃生，雙雙被急流吞噬。他們的名字或許不會出現在教科書裡，但他們留下了最深刻的教育遺產——把生路托給下一代，是一種不需要語言的倫理。

那不是悲壯，而是一種生命自然而然的選擇。教育若能讓孩子理解這樣的選擇，那麼善，就不必被教導；它會自然而然地長出。

一名6歲女童小沂，在王姓姑丈公與林姓姑婆的保護下，奇蹟生還。（屏東特搜提供）

三、挖土機勇士：專業的尊嚴

一名林姓挖土機司機，在惡劣的環境中日夜救災，最終因感染而離世。他或許不被稱作英雄，但他的行動卻詮釋了教育的第三種境界：

專業不是職稱，而是把風險換成別人安全的決心。

那份專業的光，並非出自學位，而是出自良知。

真正的教育，應該讓每一個人知道——不論你在什麼位置，只要願意為他人負責，你就是這社會的力量。

四、從感動到行動：教育的真正任務

教育的價值，不該只停留在知識的傳授，而應該能夠「潛移默化」地滋養人心，讓每一個孩子，在未來的選擇中，都能記得那些無名的、無聲的光。

如果台灣要成為一個真正成熟的國家，我們不僅需要科技與經濟的競爭力，更需要「人性教育」的深度與持久力。這樣的教育不會帶來立即的利益，但它能在一代又一代之間，讓善良成為本能，讓勇氣成為血脈。

結語：立碑為光 育人為根

光復鄉的故事，不只是災難的紀錄，它是台灣人性最明亮的篇章。若能在當地立碑立像，讓孩子在碑前聆聽這些故事，那將是最深遠的一場教育。

因為教育，從來不只是教人如何生存，更是教人——在任何時刻，仍願意選擇人性。

花蓮光復鄉的事件，不只是災難的紀錄，更是一場「人性教育」。（資料照）

（作者為事業餘綠能發電開發者）

