自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》裂縫中的力量 民主韌性是台灣最強國防

2025/10/21 19:00

◎ 張厚光

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，短短半小時沖毀橋梁，災情突如其來。第一時間趕到現場的，不只有專業救難人員，還有一群自發帶著鐵鏟、挖土機的「鏟子超人」，默默幫助鄉親清理家園。沒有命令、沒有指揮，他們卻在最需要的時刻出現

鏟子超人協助民宅清理污泥，成為花蓮最美的風景。（資料照）鏟子超人協助民宅清理污泥，成為花蓮最美的風景。（資料照）

這正是台灣民主的隱性力量。它並不只存在於總統府的演講稿，也不只在立法院的爭辯聲，而是在停電的巷口、在洪水過後的泥濘、在一場場看似日常卻至關重要的相互扶持中展現。

民主社會最常被質疑的，就是「太吵雜」「效率低」。確實，台灣的民主充滿爭執，意見南轅北轍，有時甚至荒謬。但真正的韌性，不是沒有裂縫，而是當裂縫出現時，社會仍能維持連結，不致崩塌

有人會問：民主如何能成為國防？難道光靠投票就能阻止導彈？答案當然是否定的。民主的力量不在於取代軍事，而在於支撐軍事與社會的韌性。

首先，民主讓台灣的防衛有「全民基礎」。不是少數菁英壟斷安全議題，而是每個人都能透過討論、爭辯與參與，逐漸形成共識。這種過程雖然混亂，但一旦凝聚，力量往往比威權動員更持久。

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，各地的鏟子超人集結伸援，台鐵光復站自救災開始迄今，已有近50萬人次進出。（資料照）花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，各地的鏟子超人集結伸援，台鐵光復站自救災開始迄今，已有近50萬人次進出。（資料照）

其次，民主社會養成的公民自發性，就是最可靠的「後備力量」。從疫情防控、天然災害到今日的社會志工，台灣人早已展現出面對危機時的動員能力。這種由下而上的能量，正是極權體制最難複製的戰略資產。

最後，民主讓國際社會相信台灣值得被支持。當外界看到台灣不只是地緣政治上的一塊土地，而是一群願意守護自由、守護彼此的人民，就會更有意願在危機中站在我們這邊。

國防不只是一排排軍艦戰機，它更是一種「社會連結的總和」。如果我們能在災難裡守望相助，也就能在威脅中共同承受。

裂縫不會消失，爭吵仍會繼續。但正是在這些裂縫之間，我們一次又一次找到連結彼此的方式。這，就是民主的力量。也是台灣最強大的國防。

（作者為漢翔航空員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書