評論 > 投書

自由開講》回顧巴黎服裝週 林強音樂躍國際

2025/10/19 09:30

◎ 張天泰

眾所矚目的巴黎時裝週於2025年9月29日至10月7日壓軸舉行。

此次集結了最多新任設計師首秀的巴黎時裝週，關注焦點包括Jonathan Anderson擔任Dior掌舵人後的首場女裝秀、Matthieu Blazy保密到家的Chanel大秀、Pierpaolo Piccioli詮釋的Balenciaga、改由Proenza Schouler創辦人Jack McCollough和LazaroHernandez領導的Loewe，以及同樣交由新生代設計師重新定調品牌走向的Mugler與Jean Paul Gaultier。

自由開講》回顧巴黎服裝週 林強音樂躍國際Balenciaga2026春夏系列在Pierpaolo Piccioli巧手下重現當年的繭形輪廓。
（資料照，翻攝自IG@Balenciaga）

而法國設計師伊莎貝爾‧馬朗（Isabel Marant）說曾明言：「法國有偉大的文化傳統。」，而我認為法國時尚稱霸全球在於其有理論基礎

曾有一個台灣男人的音樂作品登上巴黎時裝週。

8年前的巴黎時裝週，各家品牌發表最新春夏服飾，除了看模特兒爭奇鬥豔外，在Chloe的大秀上，出現林強的音樂，當法式優雅情調的服裝，碰上林強呢喃的電子音符，更讓這場發表秀增添獨特台灣風情。

Chloé 2018春夏時裝秀，邀請中國超模劉雯（左起）、好萊塢女星Rachel Weisz、韓國女星高俊熙、中國女演員唐嫣等名人擔任觀秀嘉賓。（資料照，Chloé提供）Chloé 2018春夏時裝秀，邀請中國超模劉雯（左起）、好萊塢女星Rachel Weisz、韓國女星高俊熙、中國女演員唐嫣等名人擔任觀秀嘉賓。（資料照，Chloé提供）

「善良、平凡、快樂、單純的人」（台語），2000年，林強為《千禧曼波》打造電影原聲帶拿下當年的金馬獎。

這首音樂就是〈單純的人/ A Pure Person〉

為什麼林強〈單純的人/ A Pure Person〉能登上國際時尚大秀，是因為他有「音樂烏托邦理論」基礎。

林強曾在受訪時，提及「想讓台語歌有一種新的形式，我想表達自己的感覺，不管世界多複雜，內心有多陰暗，外在的名利有多誘惑，自己受了染污與墮落，要提醒自己，做一個單純的人，提升自己的靈性與良心。」

林強本人比較謙虛，我的觀察是〈單純的人/ A Pure Person〉背後的圖像是林強心中的「台灣音樂烏托邦」。英國哲學家R. G. Collingwood,（1889-1943）曾提及人們在談及所謂的「烏托邦」（utopia）概念時，多半將其貶抑為「不切實際的幻想或主張」。不容諱言，烏托邦本質上仍屬一種「想像」（imagination），其中卻是蘊含有對於國家社會現實進行改造的思想「動力」。而〈單純的人/ A PurePerson〉是林強以電子音樂創作追求其心中的大同世界/台灣音樂烏托邦

閱聽大眾要仔細聽林強在〈單純的人/ A Pure Person〉的取樣，那就是他創造音樂意義感的核心，例如他在所取樣的阿姨台語聊天對話，在笑語中提到「你有企圖喔」， 其實是沒有的，是渾然天成的台灣人的獨特善良。上述就是我們父母輩和阿公阿嬤輩，所保留的台灣人熱情和善良，有非常深厚的德行倫理。

自由開講》回顧巴黎服裝週 林強音樂躍國際電影導演侯孝賢（左）開啟了林強（右）的配樂之路。（資料照）

林強的人是和其所創作的音樂是有「一致性」，他每次出現在公開場合，如果有機會，林強一定會提到對恩師侯導的感恩，說侯導在其音樂事業是恩人，林強希望做到能飲水思源、知恩報恩的德行倫理。

林強的音樂和其人是「合一」，所以特別能跨越國際，感動人心！也因為這首音樂有台灣人獨特的味道；而音樂和愛情一樣，是全球共通語言不需要翻譯，這也是為什麼林強〈單純的人/ A Pure Person〉能登上國際時尚大秀。

林強是一個非常特別的前輩大哥，期待林很快拿下奧斯卡最佳電影配樂獎，再次把台灣這個國家在國際被高高舉起，再說一次「上帝保佑大家！阿彌陀佛！」（台語）得獎感言！

（作者為教育博士、政治工作者）

