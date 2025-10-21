自由開講》中共啟動K簽 凸顯邪惡本質

◎ 愚工

中共10月1日正式開放「K字簽證」，針對境外18至45歲的族群提供居留和就業的方便。這項政策在中國社群媒體引起熱議：在中國的青年失業率剛剛創下新高之際，大幅開放國際人才來中國，是跟國人飯碗，會加劇本土畢業生的就業壓力。

中國政府於10月1日正式開放「K字簽證」，針對境外18至45歲的族群提供居留和就業的方便。（路透檔案照）

英國媒體BBC揭露，三年疫情防控使得中國民間中小微企業大量倒閉。根據中國市場監管總局資料，僅在2021年，中國就有349萬戶企業註銷，個體工商戶註銷961.9萬戶；2022年上半年，共有46萬家公司宣佈倒閉，一共有310萬左右的個體工商戶註銷；2023年，高校畢業生就業率為55.7%，2025年初，中核集團發文稱該公司在春季校園招聘期間即收到1,196,273份簡歷，競逐8000個崗位。

請繼續往下閱讀...

嚴峻的就業形勢讓中國民眾對於每一個工作崗位都極為看重，高壓就業環境下，加班、欠薪等都顯得可以接受。

面對民怨，中國官媒《人民日報》提出說帖：無須擔心外國青年科技人才會搶佔本土勞動者飯碗，因為申請人專業限定在科學、技術、工程、數學等學科；資料顯示，2025年中國製造業重點領域人才缺口就接近3000萬人。在一些國家收縮內捲、排擠國際人才背景下，中國敏銳抓住這一機遇，及時出臺政策。

據資料顯示，2025年中國製造業重點領域人才缺口將近3000萬人。（中央社資料照）

過去中共為了吸引外資，先後提出「兩免三減半」等等的「築巢引鳳」措施。兩免三減半，是指外商投資企業可享受自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起2年免徵、3年減半徵收企業所得稅的待遇；為了拉攏台商，提出眼花撩亂的「惠台政策」；針對台灣青壯年提出《鼓勵和支持臺灣青年創業就業若干措施》；為了拉攏國際頂尖人才，提出「千人計劃」…。

這些措施，說穿了都是統戰的一環，這次的「K字簽證」也是統戰故技，只是目標設計在境外18至45歲的族群而已。

誠如BBC披露的中國經濟困境， K字簽證有如家徒四壁還擺闊宴客的窮厝大，重新佐證，中共罔顧人民死活的邪惡本質。

（作者從商）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法