自由開講》專案製造及供應 確保救命藥品供應無虞

2025/10/14 15:00

◎ 黃金舜

連假期間，國人在休息或享受天倫時，藥界又有震撼彈，有47項藥品將退出臺灣，近年，我已多次提出臺灣將有缺藥危機，我雖肯定食藥署近年積極修訂《藥事法》及健保署持續改善藥品供應政策，然缺藥危機恐將越來越嚴重，若要根本性解決問題，政府應以下列政策因應：

一、由原料端脫離中國依賴，建立自給率

我國目前原料藥過度依賴中國，不但有「將雞蛋放在同一籃子」之風險，加以兩岸情勢變化莫測，若中國以限制原料藥出口作為脅迫手段，恐對我國藥品供應造成巨大危機。因此，建立自主藥品供應鏈，為我國刻不容緩的議題，應針對如「藥事法第二十七條之二必要藥品清單」等核心必要藥品，盤點相關藥品之原料藥，由食藥署輔導國內優良藥廠，由原料端開始，建立國內藥品供應鏈

二、適度介入分配，確保各機構有藥可用

在確保核心必要藥品一定自給率後，由健保署預先由前一年度健保申報量，統籌各醫事機構需求量，統一定價及分配，如此除可避免目前藥廠多受限於與大型醫療機構之契約，使發生缺藥危機時，藥廠優先供貨給大型醫療機構，導致基層醫療機構與社區藥局首當其衝，亦可能間接導致慢性病患必須回到大型醫療機構就診、領藥等對不利分級醫療之情形。因此應由健保署適度介入分配，確保各醫療機構及社區藥局在核心必要藥品項目有藥可用，且由於統一定價及分配，亦可解決在該類項目之藥價差

目前我國已透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」挹注新臺幣200億元預算至全民健康保險基金，應該將一部份預算用於前述政策，即透過前述由原料端開始專案製造、專案定價及專案供應，建立一條鞭供應鏈，使核心必要藥品能夠供應無虞；食藥署亦應積極輔導、查廠，確保國人用藥安全

多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

該政策除確保國內藥品供應，更可提升我國製藥產業產能及品質，若有餘裕，更可外銷，創造經濟價值，提升臺灣醫藥產業競爭力，假以時日，製藥相關產業亦可成為除了晶片製造業外，臺灣的下一個護國神山。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

