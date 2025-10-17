自由電子報
自由開講》法律之外的收入：當司法淪為金權的附庸

2025/10/17 09:00

◎ 蕭錫惠

石化業教父、前國策顧問陳武雄，涉聯手台灣優力詐銀行團39億，高院判刑4年6月。（資料照）石化業教父、前國策顧問陳武雄，涉聯手台灣優力詐銀行團39億，高院判刑4年6月。（資料照）

台灣司法的危機，不僅在於判決輕重不一，而是信任的崩解。當社會質疑：「詐貸三十九億的人為何能輕鬆出境？」真正的問題是——誰批准他離開？為何批准？這不只是金融詐欺，更是制度的崩壞。

2025年10月，高等法院維持一審判決，判曾任馬英九總統國策顧問、有「石化業教父」之稱的陳武雄，因違反《銀行法》第125條詐騙銀行罪，入獄四年六個月。追溯2010年，優力加油站因財務危機，董事長謝勝峰、總經理郭應志與陳武雄共同策劃詐貸案，透過人頭公司虛增資本四億五千萬元，偽造財報，成功詐得三十九億元。資金挪用後爆雷，至今仍有七億八千萬元未追回

令人震驚的是，陳武雄在偵辦期間未遭羈押，檢方與法院竟以「身分明確、無逃亡之虞」為由准予交保，最後潛逃中國。普通人因小額詐欺即遭收押，企業大亨卻能逍遙法外，這樣的「選擇性寬容」，讓司法的天秤失去公信。

司法界流傳一句黑色幽默：「法律人最擅長合法違法。」所謂「不正常收入」不再是明目張膽的賄賂，而是包裝成人情與酬庸——退休法官任財團顧問、審案期間接受餐敘、子女獲企業獎學金。這些行為雖不違法，卻讓人情滲入正義，讓制度在灰色地帶腐化當「你放我的人，我助你升遷」成為潛規則，司法就成了金權的附庸

所謂不正常收入，不再是明目張膽的賄賂，而是包裝成人情與酬庸，如退休法官任財團顧問、審案期間接受餐敘等。示意圖。（資料照）所謂不正常收入，不再是明目張膽的賄賂，而是包裝成人情與酬庸，如退休法官任財團顧問、審案期間接受餐敘等。示意圖。（資料照）

要重建信任，改革必須從透明與監督著手。一、要求法官、檢察官及其親屬公開財產並接受獨立審計；二、強化《法官法》迴避制度，杜絕灰色利益；三、讓廉政署脫離法務部體系，參考香港廉政公署模式；四、設立公民評鑑委員會，讓民眾參與司法監督。

當社會普遍相信「有錢能交保、有勢可免刑」，法律已不再是正義的堡壘，而成了階級的護城河。真正的司法改革，不在修法，而在誠實面對制度漏洞，勇敢斬斷人情與金權的糾葛。

一個社會的墮落，不是從罪犯開始，而是從法官收下第一個人情開始。

（作者為自由撰稿人）

