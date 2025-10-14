自由電子報
評論 > 投書

自由開講》假新聞掩真相 魂斷官怠不是天災！

2025/10/14 17:00

◎ 謝家豪

2025年9月21日，花蓮縣政府親自發布「馬太鞍溪堰塞湖預防性撤離公告」，明定12村、1800戶、約6000人要撤離。

事後傅崐萁卻說「撤離是中央責任」，徐榛蔚甚至問總統「要怎麼撤離？」這根本是「假新聞＋卸責秀」


自由開講》假新聞掩真相 魂斷官怠不是天災！颱風樺加沙陸上警報發布，花蓮馬太鞍溪堰塞湖受影響範圍，包括3鄉鎮、12村里、1800個門牌數，花蓮縣府於921發布快訊，將啟動撤離作業。（資料照，林保署花蓮分署提供）

一、法律白紙黑字：撤離是地方責任

依《災害防救法》：第7條：中央只負責政策與指導，非執行單位。第20條：縣市政府應擬防救計畫，明定撤離區域與避難所。第35條：地方政府應命令避難或強制撤離。

再加上《地方制度法》第18、19條，災防是地方自治事項。中央只能指導，執行權在縣府，這是行政常識！

二、縣府怠惰釀災

強颱「樺加沙」來襲時，縣長不在縣內，返國後還宣稱「撤離完成」

事實上光復、鳳林、萬榮多數居民未接獲指令，只能半夜自行逃命。

堰塞湖潰堤、洪水暴衝，奪走無數生命與家園。

這不是天災，是官怠！

三、甩鍋中央是侮辱亡者

「撤離是中央責任」？那滅火也要等總統點頭？法律明白規定地方執行，傅崐萁卻混淆視聽、轉移焦點。這不僅是謊言，更是對亡者的二次傷害。

四、花蓮人要真相，不要悲情從「預防性撤離公告」到「撤離完成」的假新聞，全是行政怠惰與媒體遮掩

自由開講》假新聞掩真相 魂斷官怠不是天災！馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成花蓮光復地區大淹水，災後滿目瘡痍。（資料照）

花蓮人要問：為何警報發布24小時內沒執行撤離？為何堤防潰決後還說「都撤完了」？

災害面前，官怠比洪水更致命。法律白紙黑字：中央指導、地方執行

撤離不力，責在縣府。

24條人命不是天命，而是人禍的警鐘

花蓮人要真相，更要問責！徐榛蔚不下台，悲劇將重演。

（作者為花蓮南區教師）

（作者為花蓮南區教師）
投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

