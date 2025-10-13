汪浩時間》北京「急踩煞車」？

在川普強硬回應、全球市場劇烈震盪後，北京意識到局勢可能失控……。因此，中方急忙澄清「出口管制不是禁止出口」，企圖穩住外資與市場信心。

◎ 汪浩

這一波中共商務部的語氣轉變：

首先，這是「戰術性降溫」。在川普強硬回應、全球市場劇烈震盪後，北京意識到局勢可能失控，尤其美方若落實「對中製產品100%關稅」將對出口與就業造成沉重打擊。因此，中方急忙澄清「出口管制不是禁止出口」，企圖穩住外資與市場信心。

中國商務部回應升級稀土出口管制，強調不是禁止出口。（取自貼文）

其次，這是「內外雙重安撫」。對外，中方希望傳遞「理性、可控」訊號，避免被定性為貿易挑釁方；對內，則要安撫地方與企業，因稀土、鋰電、石墨等行業對出口依賴度極高，一旦被視為全面封鎖，將衝擊整條供應鏈。

第三，長期許可證制度意味著北京仍想「保留槓桿」——不全面開放，但可選擇性放行。這種「模糊管制」模式讓中國既能維持談判籌碼，又可在必要時快速緩和局勢。

中國擴大稀土出口管制，習近平觀望美方反應，川普則宣布11月起對中國商品課徵100%關稅還擊。（法新社檔案照）



整體來看，這並非政策逆轉，而是「戰術退一步」。習近平正觀望美方反應與市場走勢，試圖以語氣調整換取喘息空間。川普若在未來幾天進一步祭出制裁，北京可能會進一步退縮，這場中美攻防仍在動態試探階段。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

