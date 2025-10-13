自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》北京「急踩煞車」？

在川普強硬回應、全球市場劇烈震盪後，北京意識到局勢可能失控……。因此，中方急忙澄清「出口管制不是禁止出口」，企圖穩住外資與市場信心。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/13 17:00

◎ 汪浩

這一波中共商務部的語氣轉變：

首先，這是「戰術性降溫」。在川普強硬回應、全球市場劇烈震盪後，北京意識到局勢可能失控，尤其美方若落實「對中製產品100%關稅」將對出口與就業造成沉重打擊。因此，中方急忙澄清「出口管制不是禁止出口」，企圖穩住外資與市場信心

中國商務部回應升級稀土出口管制，強調不是禁止出口。（取自貼文）中國商務部回應升級稀土出口管制，強調不是禁止出口。（取自貼文）

其次，這是「內外雙重安撫」。對外，中方希望傳遞「理性、可控」訊號，避免被定性為貿易挑釁方對內，則要安撫地方與企業，因稀土、鋰電、石墨等行業對出口依賴度極高，一旦被視為全面封鎖，將衝擊整條供應鏈。

第三，長期許可證制度意味著北京仍想「保留槓桿」——不全面開放，但可選擇性放行。這種「模糊管制」模式讓中國既能維持談判籌碼，又可在必要時快速緩和局勢。

汪浩時間》北京「急踩煞車」？中國擴大稀土出口管制，習近平觀望美方反應，川普則宣布11月起對中國商品課徵100%關稅還擊。（法新社檔案照）

整體來看，這並非政策逆轉，而是「戰術退一步」。習近平正觀望美方反應與市場走勢，試圖以語氣調整換取喘息空間。川普若在未來幾天進一步祭出制裁，北京可能會進一步退縮，這場中美攻防仍在動態試探階段。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書