自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》從郝龍斌到維希法國：政治怯懦的荒謬與重演

在台灣有許多自稱「理性中間」的政治人物，當外國勢力發動假訊息或輿論戰時，他們不願直指來源，反而批評「國內撕裂」。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/10/15 21:00

◎ 李忠憲

看國民黨這些政治人物的發言真的很好笑，沈富雄根據事實和理性來看，國民黨內部的這些攻擊不可能來自民進黨趙少康說因為他不希望這些攻擊是來自國民黨，他也不能這樣子講，所以只能講全部都來自民進黨，然後現在又在呼籲中國不要介入國民黨黨主席的選舉，這種邏輯混亂的程度還不是最嚴重。

郝龍斌言論中的邏輯錯亂更加好笑：「與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨。」

郝龍斌對中國邏輯錯亂的言論，正是典型的「政治怯懦」現象。（資料照）郝龍斌對中國邏輯錯亂的言論，正是典型的「政治怯懦」現象。（資料照）

歷史上確實不乏這種「被敵人打了還怪自己人」的政治人物，這是一種典型的政治怯懦（political cowardice）現象。

二戰期間的維希法國政府的貝當元帥為首，在德軍佔領下，對外宣稱自己是「保護法國免於更大災難的中間力量」，配合納粹迫害本國人民、驅逐猶太人。當自由法國與盟軍發動反攻時，維希政權反而指責戴高樂「破壞國家團結」。這就像被敵國操控還要求國內不要批評敵人，而是「專心對付自己的同胞」。

台灣有許多自稱「理性中間」的政治人物，當外國勢力發動假訊息或輿論戰時，他們不願直指來源，反而批評「國內撕裂」。這種人其實不是中立，而是逃避：他們害怕得罪中國，希望中國能夠幫助他們，結果成了最容易被利用的棋子。

趙少康（左）與沈富雄（右）看似為「理性」的政治人物，實際上卻在敵意與恐懼之間搖擺，將劍指向自己人。（資料照）趙少康（左）與沈富雄（右）看似為「理性」的政治人物，實際上卻在敵意與恐懼之間搖擺，將劍指向自己人。（資料照）

郝龍斌不僅拒絕面對中國網軍的現實，還反射性地把箭頭指向台灣內部，這種邏輯就像是在火災中責怪報警的人太吵。

歷史上這類政治人物往往以「理性」為名，實際上卻在敵意與恐懼之間搖擺。結果既無法贏得敵人的尊重，也失去了自己人的信任。

這樣的人，被中國網軍攻擊，真的是「剛好而已」。

看國民黨這些政治人物的發言真的很好笑，當敵人共產黨早已開火，也準備消滅國民黨，還用手遮住自己的眼睛，然後說沒有、沒有，這些人的信徒真不知道都是什麼樣的程度？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書