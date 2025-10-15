李忠憲的思考》從郝龍斌到維希法國：政治怯懦的荒謬與重演

在台灣有許多自稱「理性中間」的政治人物，當外國勢力發動假訊息或輿論戰時，他們不願直指來源，反而批評「國內撕裂」。

◎ 李忠憲

看國民黨這些政治人物的發言真的很好笑，沈富雄根據事實和理性來看，國民黨內部的這些攻擊不可能來自民進黨，趙少康說因為他不希望這些攻擊是來自國民黨，他也不能這樣子講，所以只能講全部都來自民進黨，然後現在又在呼籲中國不要介入國民黨黨主席的選舉，這種邏輯混亂的程度還不是最嚴重。

郝龍斌言論中的邏輯錯亂更加好笑：「與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨。」

郝龍斌對中國邏輯錯亂的言論，正是典型的「政治怯懦」現象。（資料照）

歷史上確實不乏這種「被敵人打了還怪自己人」的政治人物，這是一種典型的政治怯懦（political cowardice）現象。

二戰期間的維希法國政府的貝當元帥為首，在德軍佔領下，對外宣稱自己是「保護法國免於更大災難的中間力量」，配合納粹迫害本國人民、驅逐猶太人。當自由法國與盟軍發動反攻時，維希政權反而指責戴高樂「破壞國家團結」。這就像被敵國操控還要求國內不要批評敵人，而是「專心對付自己的同胞」。

在台灣有許多自稱「理性中間」的政治人物，當外國勢力發動假訊息或輿論戰時，他們不願直指來源，反而批評「國內撕裂」。這種人其實不是中立，而是逃避：他們害怕得罪中國，希望中國能夠幫助他們，結果成了最容易被利用的棋子。

趙少康（左）與沈富雄（右）看似為「理性」的政治人物，實際上卻在敵意與恐懼之間搖擺，將劍指向自己人。（資料照）

郝龍斌不僅拒絕面對中國網軍的現實，還反射性地把箭頭指向台灣內部，這種邏輯就像是在火災中責怪報警的人太吵。

歷史上這類政治人物往往以「理性」為名，實際上卻在敵意與恐懼之間搖擺。結果既無法贏得敵人的尊重，也失去了自己人的信任。

這樣的人，被中國網軍攻擊，真的是「剛好而已」。

看國民黨這些政治人物的發言真的很好笑，當敵人共產黨早已開火，也準備消滅國民黨，還用手遮住自己的眼睛，然後說沒有、沒有，這些人的信徒真不知道都是什麼樣的程度？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

