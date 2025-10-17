自由開講》談判、溝通、領導力需專業 不能靠「速成雞湯」

◎ 葉蓉慧

近年來，市面上充斥著各式各樣的「談判課」、「溝通術」、「領導力養成班」。

女力時代，教育部於今年暑假培訓240名大專女學生的領導力。（資料照，教育部提供）

從廣告文案到學員心得，幾乎都傳遞著同一訊息：只要學會幾個「心法」或「關鍵技巧」，就能在人際互動、職場升遷乃至人生道路上無往不利。這樣的想像當然極具吸引力，但問題是——這些課程真的教會了什麼嗎 ？

我觀察到一個明顯的亂象：不少課程講師並沒有足以支撐專業教學的背景或研究基礎 。他們有些人靠過去的職場資歷或名氣「加持」，至少還能透過故事分享讓學員一窺某些行業的門道 。但更多講師既沒有學理，也缺乏研究，課堂上只剩下空洞的口號：「溝通要同理」、「領導要有遠見」、「談判要站在對方角度思考」——但這些話語，真的帶來實質改變嗎 ？

經驗、學理與「假專業」的落差

我們可以大致把這類課程講師分成三種 ：

1. 經驗型講師：他們曾在特定產業工作，帶來真實的場景與案例 。即便未必能抽象成理論，至少能提供一種「借鏡經驗」 。

前立法院長王金平有豐富經驗，傳授溝通協調技巧，在線上開班授課。（資料照，擷取自「ShiFu師父」官網）

2. 學理＋實務型講師：這是理想的樣貌 。他們能以心理學、語言學、組織傳播等研究為基礎，結合實務案例，提出可操作的方法 。這樣的課程，不只是「知道該怎麼做」，還能理解「為什麼這樣做」。

3. 話術型講師：這類講師是亂象的核心 。他們沒有研究、沒有經驗，卻能「理直氣壯」地販售雞湯 。他們不斷重複模糊的勸世金句，卻避開三個關鍵的專業問題 ：這些建議在什麼情境下有效？ 有沒有可能失效？ 以及如何驗證？

問題就在於，第三種「假專業」講師數量龐大，正逐漸壟斷了大眾對「溝通」的想像 。

溝通不只是常識，還是一門跨領域學科，許多人以為溝通能力只是「懂得說話」、「多為對方著想」這麼簡單 。然而，真正的溝通研究涉及 ：

◆語用學與語言策略：同一句話在不同脈絡可能造成全然不同的效果 。

◆組織傳播：領導者的話語如何影響團隊氣氛與決策流程 。

◆跨文化研究：所謂「換位思考」在不同文化下是否會誤判 ？

◆談判心理學：在資源有限、衝突尖銳的場景下，什麼才是真正的互惠 ？

這些都不是「想當然爾」能得到的答案，而是經過大量研究與實證累積而來的專業。當課程只剩口號而沒有學理，它不僅無法提升學員的能力，甚至會製造錯誤的自信。

市場亂象的三大致命危害

「假專業」充斥，對學員與學術界帶來三大致命危害 ：

1. 製造錯誤自信：學員誤以為學會了。實際上，只是被灌輸了一些「看似正確」的金句，無法應用於複雜情境 。

2. 稀釋專業價值：有學理、有方法的課程難以與「快速上手」的話術競爭，結果市場被低品質內容占據 。

3. 損害學科形象：當「誰都能教」的現象出現，讓社會逐漸忽略傳播學作為一門兼具理論與實務的專業價值 。

結語：別讓空洞話語佔領專業——我們需要一套知識體系

談判、溝通、領導力都是「高需求」能力，因此成為熱門市場並不意外 。但如果任由「假專業」充斥，最後只會讓整個社會對溝通這門學科產生誤解 。真正的溝通教育，不該是「一杯速成雞湯」，而應該是一套能啟發思考、能在現實情境裡派上用場的知識體系。

面對這個充斥著空洞話術的市場，我們必須從三個層面，共同建立對專業知識的重視與保護：

1. 給學員的「自保」指南

學會質問與檢驗學習之前，學員必須停止對「萬能心法」的盲目追求。你需要做的不是問講師「有沒有金句」，而是要主動質問課程能否提供以下三項核心要素 ：

◆是否有可檢驗的方法？學員應能理解一個策略在什麼情境下有效、如何評估結果。

◆是否有學理能對照？ 好的課程案例應是引子，而非結論 。學理基礎能避免錯誤傳遞，並提供知識的深度 。

◆ 能否回答失效情境？ 真正的專業會討論建議在什麼情境下無效，以及如何應對 。

2. 給市場的呼籲：建立必要的專業透明度

市場不能只以流量或名氣來決定知識的價值。所有販售專業能力的課程，都應將講師的背景與專業基礎作為一種必要透明度向大眾標示。當課程資訊更透明時，學員才有能力選擇「學理＋實務型」的理想講師 ，從而將「話術型」講師逐出市場 。

行銷「心靈雞湯」，被稱為「奇蹟大師」的賴俊吉2014年時遭人起底，學經歷都涉嫌造假。（資料照）

3. 給學界的責任：積極轉譯研究成果

學界不能獨善其身。要避免專業被簡化、被侵蝕 ，研究者必須更積極地將組織傳播、語用學、談判心理學等專業研究成果，用通俗但準確的語言轉譯給大眾。只有讓社會大眾理解溝通的學科深度 ，才能真正辨識出「假專業」的空洞本質。我們必須堅持，讓真正的專業知識，而非空泛的話語，佔領這個高需求的市場。

（作者為世新大學口語傳播暨社群媒體系副教授）

