自由開講》他們讓中共害怕：解析心戰大隊曝光事件

2025/10/14 11:30

◎ 局外人

今（2025）年雙十國慶剛落幕不久，中共便在10月11日上午「揭露」我國心戰大隊18名幹部名單；這並非偶然事件，而是精準的政治報復與心理戰反制，先前中共已先後公布資通電軍與軍情局人員名冊，這次再點名心戰大隊，說明其已被視為與軍情、電軍並列的戰略威脅單位

福建省廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）福建省廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）

事實上，北京越是大張旗鼓「揭露」，越證明心戰部隊打中了它最痛的神經：

這支小而精的部隊，在輿論與資訊領域的作為，讓中共多年來費心經營的「話語霸權」出現裂縫，中共輿論曾怒批心戰人員「用AI偽造領導講話」、「操縱機器人影響陸區輿論」、「干擾民生系統」，甚至聲稱他們「入侵17省燃氣調度、企圖用電戰手段癱瘓浙江核電」，這些誇張指控固然荒謬，卻間接證明——心戰大隊能讓對岸政權感受到真正的心理壓力。

無聲戰場上的無名英雄

心戰大隊的核心任務是對敵心理作戰，任務橫跨輿論戰網電戰資訊操控

從建構「反宣傳平台」、製作反制性文宣，到在國際社群與敵方平台布署心理攻勢，這支部隊讓「戰爭未起，心先動搖」成為真實戰果

據中共輿論報導，2024年鄭州暴雨時，有多達23.6萬個「臺軍機器人帳號」，於大陸平台發起「北京當局隱瞞傷亡」議題，單日轉發量突破50萬次；同年，估計大陸民生產業因台軍心戰傳言導致4000億元人民幣損失。這些數據或有誇大，卻也透露出一個訊息——台灣的心理作戰，已能在戰略層面撼動中共的輿論結構與金融穩定

當敵方宣稱「心戰已滲透至民生命脈」，其實是對我方能量的最高讚譽；對於在戰場前沿操作認知戰、資訊戰的官兵而言，這些功績雖不能張揚於報章，但在無形中守護了台灣的資訊安全與民主韌性

面對中國揭露台灣心戰大隊18名幹部名單之舉，退役中將、軍情局前局長劉德良表示，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點。（資料照）面對中國揭露台灣心戰大隊18名幹部名單之舉，退役中將、軍情局前局長劉德良表示，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點。（資料照）

法律空窗下的風險與不公

令人遺憾的是，這群「中共最怕的人」，在我國法制下卻仍是被忽略的一群。

依《國家情報工作法》第3條，國安局、軍情局、軍安總隊與電發室等被明文列為情報機關，而心戰大隊雖依該法末端之「…政戰局…於其主管情報事項範圍內，視同情報機關」應被視為情報機關，但實務上，心戰大隊並未被納入情工法保障範圍、亦缺乏情報加給

也因此，心戰人員長期執行高風險任務、隨時面臨敵方人肉搜索與網攻報復，卻無法獲得情工人員應有的情報加給、身分保密與退輔待遇。他們被迫在體制邊緣執行最危險的任務，卻沒有制度性的防護。這不僅是人員權益的缺口，更是國安體系的制度漏洞。

修法納保 給無名戰士一個名字

國家若真重視資訊戰、認知戰，就不能讓最前線的戰士繼續處於法律陰影中。

此次中共曝光事件，正凸顯了我方制度的落差：敵人已經把他們視為「情報戰核心單位」，我們卻仍將他們視為「宣傳人員」。

政府應立即檢討《國家情報工作法》，明確將心戰大隊納入法定情報機關體系，讓其人員能比照情工人員享有情報加給與身分保護，同時建立保密、偽裝與安全維護機制，確保個資不被外洩；唯有如此，國家才能給予心戰官兵最起碼的信任與保障。

政府若真重視資訊戰，就不能讓最前線的戰士繼續處於法律陰影中，應立即修正《國家情報工作法》，明確將心戰大隊納入法定情報機關體系中。（資料照）政府若真重視資訊戰，就不能讓最前線的戰士繼續處於法律陰影中，應立即修正《國家情報工作法》，明確將心戰大隊納入法定情報機關體系中。（資料照）

結語：在無聲的戰場上 他們守護台灣

當中共一次次指名道姓地「揭露」我方心戰官兵，背後真正的原因是恐懼。恐懼台灣能在資訊空間打破其封鎖，恐懼真相能穿透謊言，恐懼民主能比威權更具說服力；心戰大隊所守護的，不只是輿論主導權，更是台灣整體社會對抗威權滲透的心理防線；他們的戰場沒有硝煙，卻同樣冒著生命與安全風險，這樣的戰士，不應再是法律下的「隱形人」。修法，刻不容緩。

（作者為情報體系觀察者）

