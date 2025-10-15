自由開講》花蓮縣府荒腔走板 災後被犧牲的受教權

◎楊智強

花蓮縣府面對堰塞湖洪災的遲疑與消極作為，讓教育復原工作陷入停滯。（資料照）

花蓮縣光復鄉堰塞湖的毀滅性洪災，不僅沖毀了家園與校園，更沖出了花蓮縣政府教育管理的沉痾。災後校園滿目瘡痍、家長憂心忡忡，縣府卻不是積極任事、迅速整備，而是忙於切割責任、將問題推給中央。行政冷漠與政治甩鍋，完全違背地方教育主管機關應有的責任與良知。

當淤泥仍覆滿操場、教室修復遙遙無期，學生安全與受教環境卻得不到保障，花蓮縣政府的遲疑與消極作為，讓教育復原工作陷入停滯。教育不只是課桌椅的重建，更是孩子心靈的重建；然而，縣府卻用官僚姿態面對災情，讓許多家庭陷入無助與失望。

最具代表性的例子，莫過於大進國小的安置混亂。災民與學生被迫共處一校，校園動線錯亂、空間擁擠不堪，安全與隱私問題層出不窮。花蓮縣政府未能事先有效預判，導致災民數度遷移、孩子上課受干擾。學校被迫充當臨時收容所，縣府卻沒有提供適當的資源與人力支援，讓師生與災民都承受極大壓力。如此倉促又失衡的安排，反映的不是應變，而是怠忽職守。幸好屏東縣政府不分藍綠挺身支援，派出26位社工服務災民到國慶連假結束，暫緩了花蓮縣府荒腔走板的收容政策。

屏東縣府派出社工於縣府大廳集合，前往支援花蓮。（屏東縣政府提供）

花蓮縣政府的教育政策在災後如同走迷宮，同樣令人搖頭。安置與復課方案一改再改，教育處與其他局處溝通不良，資訊不透明、程序欠缺公開討論。家長與師生被迫在反覆無常的政策來摸索，行政信任蕩然無存。如此朝令夕改與黑箱決策，不僅使災區重建效率低落，更讓光復鄉民眾對縣府信任急速流失。

災區學童受教權與心理支持保障嚴重不足，更是令人憂心。停課與遠距教學是權宜之計，但對設備資源受限、家庭環境不佳的學童而言，學習成效形同虛設。復學後的學生更面臨交通不便、資源匱乏及巨大的心理創傷，花蓮縣政府卻未能提供充足且及時的心理輔導與支持系統。這形同間接犧牲了災區學生的教育品質，放任災區孩子在教育缺口中掙扎。讓他們的未來蒙上陰影。

教育不應成為災難的犧牲品，花蓮縣政府應正視並善用權責，唯有深化校園安全治理，強化師生心理支持與災後追蹤，才能真正讓教育現場走出災變陰霾。嚴正呼籲花蓮縣政府及教育處停止推諉卸責，正視校園重建、教育安置與心理支持等問題，落實災後教育復原的全盤規劃。唯有真正讓學校恢復安全、穩定與完整，才能讓花蓮的孩子重新站起來，在災後重新看見希望。

花蓮縣府應深化校園安全治理、強化師生心理支持與災後追蹤，才能真正讓教育現場走出災變陰霾。（資料照）

（作者為教育部中央教師申訴評議委員）

