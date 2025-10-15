自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮縣府荒腔走板 災後被犧牲的受教權

2025/10/15 16:00

◎楊智強

花蓮縣府面對堰塞湖洪災的遲疑與消極作為，讓教育復原工作陷入停滯。（資料照）花蓮縣府面對堰塞湖洪災的遲疑與消極作為，讓教育復原工作陷入停滯。（資料照）

花蓮縣光復鄉堰塞湖的毀滅性洪災，不僅沖毀了家園與校園，更沖出了花蓮縣政府教育管理的沉痾。災後校園滿目瘡痍、家長憂心忡忡，縣府卻不是積極任事、迅速整備，而是忙於切割責任、將問題推給中央。行政冷漠與政治甩鍋，完全違背地方教育主管機關應有的責任與良知

當淤泥仍覆滿操場、教室修復遙遙無期，學生安全與受教環境卻得不到保障，花蓮縣政府的遲疑與消極作為，讓教育復原工作陷入停滯。教育不只是課桌椅的重建，更是孩子心靈的重建；然而，縣府卻用官僚姿態面對災情，讓許多家庭陷入無助與失望。

最具代表性的例子，莫過於大進國小的安置混亂。災民與學生被迫共處一校，校園動線錯亂、空間擁擠不堪，安全與隱私問題層出不窮。花蓮縣政府未能事先有效預判，導致災民數度遷移、孩子上課受干擾。學校被迫充當臨時收容所，縣府卻沒有提供適當的資源與人力支援，讓師生與災民都承受極大壓力。如此倉促又失衡的安排，反映的不是應變，而是怠忽職守。幸好屏東縣政府不分藍綠挺身支援，派出26位社工服務災民到國慶連假結束，暫緩了花蓮縣府荒腔走板的收容政策

屏東縣府派出社工於縣府大廳集合，前往支援花蓮。（屏東縣政府提供）屏東縣府派出社工於縣府大廳集合，前往支援花蓮。（屏東縣政府提供）

花蓮縣政府的教育政策在災後如同走迷宮，同樣令人搖頭。安置與復課方案一改再改，教育處與其他局處溝通不良，資訊不透明、程序欠缺公開討論。家長與師生被迫在反覆無常的政策來摸索，行政信任蕩然無存。如此朝令夕改與黑箱決策，不僅使災區重建效率低落，更讓光復鄉民眾對縣府信任急速流失。

災區學童受教權與心理支持保障嚴重不足，更是令人憂心。停課與遠距教學是權宜之計，但對設備資源受限、家庭環境不佳的學童而言，學習成效形同虛設。復學後的學生更面臨交通不便資源匱乏巨大的心理創傷，花蓮縣政府卻未能提供充足且及時的心理輔導與支持系統。這形同間接犧牲了災區學生的教育品質，放任災區孩子在教育缺口中掙扎。讓他們的未來蒙上陰影。

教育不應成為災難的犧牲品，花蓮縣政府應正視並善用權責，唯有深化校園安全治理強化師生心理支持與災後追蹤，才能真正讓教育現場走出災變陰霾。嚴正呼籲花蓮縣政府及教育處停止推諉卸責，正視校園重建、教育安置與心理支持等問題，落實災後教育復原的全盤規劃。唯有真正讓學校恢復安全、穩定與完整，才能讓花蓮的孩子重新站起來，在災後重新看見希望。

花蓮縣府應深化校園安全治理、強化師生心理支持與災後追蹤，才能真正讓教育現場走出災變陰霾。（資料照）花蓮縣府應深化校園安全治理、強化師生心理支持與災後追蹤，才能真正讓教育現場走出災變陰霾。（資料照）

（作者為教育部中央教師申訴評議委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書