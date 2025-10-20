自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》肺癌診斷新模式！「AI支氣管鏡導航系統」技術應用、臨床趨勢一次看

無論在台灣或是全球，肺癌的死亡率在癌症當中皆位居首位，若延誤到第四期才就醫，臨床上常見存活率較低。
健康醫療網

健康醫療網

2025/10/20 08:00

◎ 健康醫療網

據113年國人死因結果統計，肺癌持續蟬聯十大癌症死亡率第一。（取自貼文）據113年國人死因結果統計，肺癌持續蟬聯十大癌症死亡率第一。（取自貼文）

113年國人死因結果統計出爐，肺癌持續蟬聯十大癌症死亡率第一，成為國人一大殺手。肺癌臨床診斷率仰賴早期微小病灶的精準採樣，但過去常見的「電磁導航支氣管鏡」仍存在技術瓶頸。近年來，國際間逐漸導入結合AI影像重建與即時術中輔助的「支氣管鏡導航系統」，可將原始2D影像轉換為3D畫面，協助醫師在複雜的肺部構造中定位病灶，提升診斷效率與信心。

肺癌延誤治療五年存活率低　傳統診斷方式有1限制

深耕影像導航領域多年的美國專家Larry Kronick表示，無論在台灣或是全球，肺癌的死亡率在癌症當中皆位居首位，若延誤到第四期才就醫，臨床上常見存活率較低。肺癌常見以「胸腔切片」作為診斷工具，若腫瘤靠近支氣管，可使用「支氣管鏡」進行組織取樣。

醫師在進行支氣管鏡檢查前，會利用術前電腦斷層影像協助定位病灶、確認支氣管鏡導航的路徑。不過Kronick分享，醫師在為患者進行穿刺時，患者使用的病床、手術室通常與拍攝電腦斷層時並不相同，甚至連呼吸的速度也可能改變腫瘤的位置，進而使得電腦斷層影像與患者的實際身體位置常有落差，影響組織取樣的精準度，成為上述診斷方式目前所面臨的最大挑戰。

「AI支氣管鏡導航」如何輔助肺部病灶診斷？美醫師說明

近期有新一代「AI支氣管鏡導航」，能透過即時影像，幫助醫師掌握腫瘤所在的實際位置。美國支氣管學與介入性肺病學會（AABIP）理事長Sonali Sethi醫師，也在日前的「第十屆亞太支氣管鏡暨胸腔介入醫學大會」對此說明，與傳統錐形束電腦斷層影像相比，AI支氣管鏡導航可生成術中3D影像，利用精準的視覺化工具，讓醫師得以確認穿刺工具是否有抵達目標病灶，以此輔助肺癌診斷。

早期病變的肺組織細胞在過去較難透過電腦斷層揪出。Sethi醫師進一步表示，透過結合AI技術的電腦斷層影像，除了較大的腫瘤外，醫師也有機會發現伴隨小結節的毛玻璃病灶。她也分享，AI支氣管鏡導航系統搭載於平板電腦，操作彈性高；此外在實際應用中，AI支氣管鏡導航也可配合醫院常見的多種影像設備使用，對醫院資源運用效率的提升也能帶來一定助益。

及早介入為肺癌治療目標　AI支氣管鏡導航具「提升診斷率」潛力

不管哪一類型的癌症，「早期診斷、早期治療」皆是醫界重要的目標，但與其他身體部位的癌症，如乳癌相比，肺癌的五年存活率相對較低，若能落實早期診斷、及早介入治療，則有助於延長患者的存活和提升生活品質。對此Kronick表示，目前肺癌診斷率約6至7成，而藉由AI支氣管鏡導航的精準即時成像輔助診斷，已有臨床實驗的結果證實其具有提升診斷率的潛力，有望讓更多患者受惠。

Kronick指出，透過AI支氣管鏡導航，醫師能夠獲取更多有關患者病灶的資訊，也有利後續的綜合評估和治療策略的安排。醫療技術正在持續進步，未來也有機會為醫師的診斷和治療提供更多支持。Kronick也說明，目前支氣管鏡主要從喉嚨進入，直達肺部組織進行採樣，期待後續可在確保診斷率的前提下，發展出體外穿刺技術，或是使用在肝臟、腎臟、骨頭等其他身體部位，進一步擴大臨床應用範圍。

早期病變的肺組織細胞在過去較難透過電腦斷層揪出。（取自貼文）早期病變的肺組織細胞在過去較難透過電腦斷層揪出。（取自貼文）

本文經授權轉載自 健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑 肺癌診斷新模式！「AI支氣管鏡導航系統」技術應用、臨床趨勢一次看

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書