健康醫療網》肺癌診斷新模式！「AI支氣管鏡導航系統」技術應用、臨床趨勢一次看

無論在台灣或是全球，肺癌的死亡率在癌症當中皆位居首位，若延誤到第四期才就醫，臨床上常見存活率較低。

據113年國人死因結果統計，肺癌持續蟬聯十大癌症死亡率第一。（取自貼文）

113年國人死因結果統計出爐，肺癌持續蟬聯十大癌症死亡率第一，成為國人一大殺手。肺癌臨床診斷率仰賴早期微小病灶的精準採樣，但過去常見的「電磁導航支氣管鏡」仍存在技術瓶頸。近年來，國際間逐漸導入結合AI影像重建與即時術中輔助的「支氣管鏡導航系統」，可將原始2D影像轉換為3D畫面，協助醫師在複雜的肺部構造中定位病灶，提升診斷效率與信心。

肺癌延誤治療五年存活率低 傳統診斷方式有1限制

深耕影像導航領域多年的美國專家Larry Kronick表示，無論在台灣或是全球，肺癌的死亡率在癌症當中皆位居首位，若延誤到第四期才就醫，臨床上常見存活率較低。肺癌常見以「胸腔切片」作為診斷工具，若腫瘤靠近支氣管，可使用「支氣管鏡」進行組織取樣。

醫師在進行支氣管鏡檢查前，會利用術前電腦斷層影像協助定位病灶、確認支氣管鏡導航的路徑。不過Kronick分享，醫師在為患者進行穿刺時，患者使用的病床、手術室通常與拍攝電腦斷層時並不相同，甚至連呼吸的速度也可能改變腫瘤的位置，進而使得電腦斷層影像與患者的實際身體位置常有落差，影響組織取樣的精準度，成為上述診斷方式目前所面臨的最大挑戰。

「AI支氣管鏡導航」如何輔助肺部病灶診斷？美醫師說明

近期有新一代「AI支氣管鏡導航」，能透過即時影像，幫助醫師掌握腫瘤所在的實際位置。美國支氣管學與介入性肺病學會（AABIP）理事長Sonali Sethi醫師，也在日前的「第十屆亞太支氣管鏡暨胸腔介入醫學大會」對此說明，與傳統錐形束電腦斷層影像相比，AI支氣管鏡導航可生成術中3D影像，利用精準的視覺化工具，讓醫師得以確認穿刺工具是否有抵達目標病灶，以此輔助肺癌診斷。

早期病變的肺組織細胞在過去較難透過電腦斷層揪出。Sethi醫師進一步表示，透過結合AI技術的電腦斷層影像，除了較大的腫瘤外，醫師也有機會發現伴隨小結節的毛玻璃病灶。她也分享，AI支氣管鏡導航系統搭載於平板電腦，操作彈性高；此外在實際應用中，AI支氣管鏡導航也可配合醫院常見的多種影像設備使用，對醫院資源運用效率的提升也能帶來一定助益。

及早介入為肺癌治療目標 AI支氣管鏡導航具「提升診斷率」潛力

不管哪一類型的癌症，「早期診斷、早期治療」皆是醫界重要的目標，但與其他身體部位的癌症，如乳癌相比，肺癌的五年存活率相對較低，若能落實早期診斷、及早介入治療，則有助於延長患者的存活和提升生活品質。對此Kronick表示，目前肺癌診斷率約6至7成，而藉由AI支氣管鏡導航的精準即時成像輔助診斷，已有臨床實驗的結果證實其具有提升診斷率的潛力，有望讓更多患者受惠。

Kronick指出，透過AI支氣管鏡導航，醫師能夠獲取更多有關患者病灶的資訊，也有利後續的綜合評估和治療策略的安排。醫療技術正在持續進步，未來也有機會為醫師的診斷和治療提供更多支持。Kronick也說明，目前支氣管鏡主要從喉嚨進入，直達肺部組織進行採樣，期待後續可在確保診斷率的前提下，發展出體外穿刺技術，或是使用在肝臟、腎臟、骨頭等其他身體部位，進一步擴大臨床應用範圍。

早期病變的肺組織細胞在過去較難透過電腦斷層揪出。（取自貼文）

