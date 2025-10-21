照護線上》意外發現膽囊息肉該怎麼辦？會不會是膽囊癌？圖文懶人包

罹患膽囊息肉的患者常常是沒有症狀，是在做腹部影像檢查後，甚至是移除膽囊後，才意外發現自己有個膽囊息肉。

你是否也曾聽說過親朋好友，在做了腹部超音波檢查後，意外發現個「膽囊息肉」，而懷疑著這是個怎樣的疾病呢？罹患膽囊息肉的患者常常是沒有症狀，是在做腹部影像檢查後，甚至是移除膽囊後，才意外發現自己有個膽囊息肉。實際上，多數的膽囊息肉也沒事，但醫師一定會告訴你，這玩意需要繼續追蹤。究竟是為什麼？我們一起來看看。

什麼是膽囊息肉？

膽囊息肉的發生率約為5%，診斷的平均年齡為49歲，男性患者略多於女性。。（取自貼文）

息肉是種異常的組織增生，膽囊是個空腔器官，內緣屬於黏膜，若黏膜異常地增生，黏膜增生後有時出現一團隆起，有的是更明顯會有個「大頭＋細脖」的模樣，垂在那裡晃啊晃的，這就是被稱為息肉的部分。

膽囊息肉的危險因子

根據統合分析，膽囊息肉的發生率約為5%上下，診斷的平均年齡為49歲，男性患者略多於女性。

記得，膽囊息肉與膽結石是不一樣的疾病。容易罹患膽結石的幾個危險因子記憶口訣是「F4」，包含Fat（胖胖的），Forty（40歲），Fertile（未停經的），Female（女性）；然而，這幾個因子卻不是膽囊息肉的危險因子。

目前較確認為膽囊息肉危險因子的，是B肝帶原者較容易有膽囊息肉。（而我們更在意的，是會從膽囊息肉變成膽囊癌的危險因子。請繼續看下去。）

膽囊息肉的重要性

罹患膽囊息肉的患者，很可能完全沒有症狀，只有少數時候才會出現右上腹痛、脹氣感等症狀。由於幾乎不會因為膽囊息肉而感到不舒服，此病通常是意外被發現的。

那麼，既然這個病不會造成我們不適，常常是影像檢查後的意外發現，聽起來膽囊息肉並不嚴重，為什麼還要特別討論這個疾病呢？

因為膽囊息肉有可能會進展成膽囊癌，而因為膽囊癌症狀並不明顯，一般發現膽囊癌的時候，常常已經是無法治療的時候。所以，為了避免進展到無法治療的膽囊癌，早期確認膽囊息肉就是有必要的。

膽囊息肉的分類

所以，當腹部超音波看到膽囊息肉的時候，其病理結果可以是良性的，也可能是發炎後的結果，或是有可能變成惡性的。幸好，只有少部分的膽囊息肉進展到膽囊癌。以下我們就分成假性息肉、發炎息肉、和真性息肉三個部分來討論：

假性息肉

假性息肉也被稱為膽固醇息肉，也就是說，這是一種「因為膽固醇沉積」而引起的「膽固醇息肉」，並不是真正地黏膜增生，所以被稱為「假性息肉」。膽固醇息肉是最常見的膽囊息肉，這些膽固醇沉積物通常是散在性的分布，但也可能只有一、兩顆，幾乎都小於一公分。

發炎息肉

當膽囊沒有適時地排出膽汁，導致膽汁滯留於膽囊內造成慢性膽囊炎，患者會於吃飯後感到右上腹疼痛，一種膽囊收縮痙攣導致的疼痛感。慢性發炎久了，使得膽囊裡出現肉芽和纖維組織，這就是發炎息肉。通常發炎息肉也是一公分以下的大小。

真性息肉

真性息肉通常界在0.5到2公分之間，通常是單一顆，可能與慢性膽囊炎和膽結石有關。雖然真性息肉較少見，但若大於1公分之後，比較有可能變成惡性的，需要先移除膽囊。

與膽囊癌相關的危險因子

膽囊炎5大危險因子。（取自貼文）

患者通常是在做電腦斷層檢查或超音波檢查時，發現了膽囊息肉。而我們最需要區辨的，是這些息肉是否代表著膽囊癌的可能。有時光用影像很難告訴我們究竟這個多出來的小東西是不是癌症，但假使在影像上不僅有膽囊息肉，還有膽囊壁變厚，膽囊息肉大於1.5公分，以及患者患有糖尿病、原發性硬化性膽管炎（primary sclerosing cholangitis），或本身年紀較大，都需要懷疑是否有膽囊癌的可能。

面對膽囊息肉

如果膽囊息肉還小於一公分，且患者不具有其他危險特徵，通常並不會特別做處理，大約先每六個月做一次超音波追蹤，之後視狀況，決定是否改成一年追蹤一次就好。如果膽囊息肉持續長大，像是每一次追蹤發現息肉長了2至3毫米以上的話，就要考慮手術移除膽囊。若膽囊息肉大於一公分的時候，也是建議手術移除膽囊。

許多息肉是膽固醇息肉，因此降低膽固醇是第一步。平時可透過飲食管理、適度運動或服用藥物來降低膽固醇。（取自貼文）

由於許多息肉是膽固醇息肉，降低體內膽固醇濃度是第一步。平常記得多吃全榖類、蔬菜、豆子、魚類、及低脂奶類，少吃甜食、喝糖飲、或紅肉，同時也要透過運動或藥物降低膽固醇。

