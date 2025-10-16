自由電子報
評論 > 社會

自由開講》雙十談民主：從資訊戰到AI戰 台灣主體性的韌性與挑戰

2025/10/16 10:30

◎黃大益

當前國際政治結構正快速變動，資訊科技的進步，使得戰爭型態從傳統軍事衝突，轉向以「資訊戰」與「認知戰」為核心的新型態競爭。對台灣而言，這不僅是安全問題，更關乎民主制度如何在多重滲透下，維持主體性與社會信任。

近年，境外勢力運用社群平台、匿名帳號與假訊息操作，削弱台灣社會對民主機制與政府決策的信賴。這種資訊戰逐步演化為「認知戰」，透過選舉期間的話語滲透、輿論操弄與影像剪輯，試圖改變台灣社會對政治現實的理解。其目的並非單一事件的誤導，而是長期侵蝕民主社會的認知基礎，使民眾在真假資訊之間失去判斷能力。

AI不僅是科技工具，更可能成為「權力競逐」的新武器。假影像、假聲音、假文件的生成速度與真實度，已遠超過一般媒體的查核能力。（路透檔案照）AI不僅是科技工具，更可能成為「權力競逐」的新武器。假影像、假聲音、假文件的生成速度與真實度，已遠超過一般媒體的查核能力。（路透檔案照）

而在生成式人工智慧（Generative AI）技術普及後，戰場更進入「AI戰」階段。假影像、假聲音、假文件的生成速度與真實度，已遠超過一般媒體的查核能力。AI不僅是科技工具，更可能成為「權力競逐」的新武器。對台灣這樣一個資訊自由、媒體多元的國家而言，防禦性民主（defensive democracy）面臨更加複雜的的挑戰。

防禦性民主並非限制言論自由，而是透過制度設計與社會教育，使民主體制具備「自我防衛」的能力。面對威權滲透與假訊息攻勢，民主國家必須建立法制與公民意識上的防衛線。台灣社會若要維持民主主體性，必須在資訊治理、媒體素養、AI倫理等層面，建構多層次的韌性架構。

具體而言，中央政府的資安防護固然重要，但地方治理的民主防線更不可忽視。基層公務體系、民意機關與社區媒體是民眾最直接接觸政治資訊的場域，也是外部勢力最容易滲透的節點。若地方政治缺乏「透明化」與「資訊教育」的基礎，即使中央層級建立再完善的防禦機制，也難以落實至社會基層。

因此，建構「防禦性民主」不僅是國防與科技議題，而是「整體治理結構」的再設計。教育系統需強化媒體識讀與公民思辨，地方治理應推動社區層級的資訊韌性機制，包含「事實查核協作」、「社群監測」與「公務資訊公開」。唯有當民主價值成為地方政治日常的一部分，台灣的國家主體性才有持續的根基。

假影像、假聲音、假文件的生成速度與真實度，已遠超過一般媒體的查核能力。（資料照，警方提供）假影像、假聲音、假文件的生成速度與真實度，已遠超過一般媒體的查核能力。（資料照，警方提供）

國慶象徵國家團結的時刻，台灣面臨的挑戰不再只是外在軍事威脅，而是如何在資訊與AI構成的新戰場上，持續維護民主制度的信任與穩定。真正的國家安全，並非源於武力優勢，而是來自人民對民主制度的信心與共同防衛的意志。

台灣的民主歷經威權體制，與轉型正義的洗禮，已發展出獨特的社會免疫系統。面對AI時代的認知風暴，唯有不斷深化公民素養、強化地方治理韌性，才能讓自由與真實持續成為這片土地的主旋律。這樣的思考，正是國慶之際值得凝視的民主課題。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。

