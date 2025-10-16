自由開講》中共水下感測器現形：從台灣到巴拉望的灰色滲透戰線

◎衛重華

近日，菲律賓海巡隊（PCG）在巴拉望島近海發現一具來源不明、標示為「CTD-6618R」的圓柱型水文探測器，外殼貼有明顯中文標籤，並標示具備「1200M耐壓」性能。該設備經鑑定為溫鹽深儀（ㄒ, Conductivity Temperature Depth），可量測海水導電度（鹽度）、溫度與壓力（深度），屬於高階水下監測設備，廣泛應用於水文探勘、潛艦作戰預測與聲納操作等用途。當此類設備出現在他國領海，問題就不再是單純的科研問題，而是明顯的主權挑戰與安全威脅。

菲律賓海巡隊在巴拉望島近海發現一具來源不明的水文探測器，外殼貼有明顯中文標籤，屬於高階水下監測設備。圖為比利時工程船在CTD上採樣。（路透檔案照）

事實上，這並非首次在區域海域發現中共的水下探測裝置。我國早在2018年與2022年間，曾兩度於東部外海發現類似結構的探測器，其中不乏具備深潛能力與中文標示的無人自動記錄裝置。這些裝置未經許可、也未經中共任何官方通報，悄然出現在我國專屬經濟海域，甚至逼近領海邊緣。其設計目的，極可能是為了蒐集潛艦可航路線、海水聲速剖面、水下地形地貌等情報，構成實質性的水下間諜與灰色戰場預佈行動。

CTD探測器所蒐集的資料，表面可用於科學研究，但實際應用層面，卻與潛艦隱蔽部署、反潛聲納調整、水雷布放計畫密不可分。這樣的數據一旦被中共掌握，就等於替未來可能的水下衝突提供導航與戰術基礎。

尤其在中共積極推動「軍民融合」政策的背景下，這些儀器外觀未必標示解放軍單位，但其資料卻可能被整合至中國的海軍作戰體系中，成為水下作戰規劃的一環。菲律賓此次在巴拉望海域的發現，再次佐證中共正透過無人感測器、科研名義與偽裝外觀，進行對周邊國家的滲透部署。

中共的擴張戰略早已深入海底，台灣若不正視這場水下戰爭，將失去對自身周邊水文環境的主控權。圖為東沙海域。（資料照）

更令人警惕的是，這些裝置通常不發出訊號、不帶有衛星連線，只需定期由水下載具或回收船下載資料，便可持續監測數月甚至一年以上。若非意外漂流、漁民捕獲或巡邏單位主動發現，幾乎難以察覺其存在，這使得水下空間成為中共最方便、也最難偵測的滲透領域。

中共的擴張戰略從來不只在陸地與空中，更早已深入海底。從島礁軍事化到無人感測網，從南海到台灣周邊，再到巴拉望、蘇拉威西，每一個水下儀器的出現，都是一次對主權的試探與對海權的滲透。這不是意外漂流，而是編排精密的偽裝佈局；不是科學合作，而是軍事前哨。

台灣若不正視這場水下戰爭，將不只是海域資料外洩，而是連帶失去對自身周邊水文環境的主控權。防衛主權，不只在水面與陸地，更在那些看不見的深海資料點之中。

（作者為軍人）

