自由開講》城市文化與人才的培養：從日本看台灣

◎褚天安

在亞洲國家中，日本是諾貝爾獎得主人數最多的國家，特別是在自然科學領域（物理學、化學、生理學或醫學），已有27位得獎者，僅次於美英德法，突顯日本在人均科學產出方面的強大實力，長期位居亞洲第一。一個資源相對有限的國家，為何能持續孕育出國際級的科學家、藝術家與思想家？除了國家整體教育水平，日本各地小城市的文化氛圍，也扮演著關鍵角色。

北海道的滝川市擁有一座內容豐富的美術自然史館，讓居民從小就能接觸這些知識。（圖取自維基百科）

北海道的滝川市，人口只有三萬五千人，卻擁有一座內容豐富的美術自然史館。一樓以當地出土的巨大海牛化石為中心，介紹地球的自然歷史；二樓北側展示當地出生的三位藝術家，南側呈現名主持人黑柳徹子的母親黑柳朝的NHK自傳戲「チコちゃん」（台譯：阿朝來了）的美術道具；三樓則是兒童科學館，但一點也不小兒科，整點時間展示的立體地球板塊漂移史，不同於動畫投影，而是藉用機械裝置呈現板塊漂移。當印度半島撞進亞洲大陸、擠出喜馬拉雅山脈時而真實凸起的地形，讓大人小孩驚呼連連，意猶未盡。

請繼續往下閱讀...

居民從小就能接觸這些知識，校外教學也常以館藏為教材，志工與市民的參與讓館所成為生活的一部分。文化不再是遙遠的象牙塔，而是每個人的日常經驗，也是激發好奇心與創造力的溫床。這種制度化、日常化的文化培育，使小城市也能孕育出具國際影響力的人才。

把目光放回二樓的美術展，差異更為明顯，當地藝術家一木万寿三（1903-1981）在1929年第一次入選帝展時，台灣的陳澄波已是第三次入選。一木万寿三在家鄉永久進入博物館展示，作品長期呈現給公眾，成為城市文化的一部分；反觀陳澄波迄今猶未在嘉義的美術館或博物館建立常設展，公眾對他的認識依然零散，地方居民缺少與自己文化記憶互動的場域。

北海道的滝川市當地藝術家一木万寿三在家鄉永久進入博物館展示，陳澄波迄今猶未在嘉義的美術館或博物館建立常設展。（資料照，陳澄波文化基金會提供）

這種差異不僅影響藝術，也體現在科學與教育。滝川市的自然史博物館，從海牛化石到立體地球板塊漂移，將藝術、自然與科學整合成教育空間。孩子們透過觀察、操作與互動，不只是學習地理、地質與科學概念，更在動手與探索中培養好奇心與創造力。台灣許多城鎮，即使有人才潛力，卻缺乏類似常態化文化空間，年輕人不得不離開家鄉尋找資源與舞台，城市本身也難以形成長期文化影響力。

自然史博物館的價值，不只是收藏與展示，它是城市與居民的對話平台，也是文化教育的延伸與未來人才的培育土壤。台灣各城鎮若能建立類似滝川市的博物館，不論人口多寡，都能讓孩子在日常生活中接觸科學與文化，啟發好奇心，累積知識，並逐步塑造城市的長期文化底蘊。滝川市的例子提醒我們：一座小小的博物館，可能就是城市孕育世界級人才的關鍵。

（作者是高中退休教師，博物學旅行、都市偵探）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法