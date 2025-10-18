自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》城市文化與人才的培養：從日本看台灣

2025/10/18 09:30

◎褚天安

在亞洲國家中，日本是諾貝爾獎得主人數最多的國家，特別是在自然科學領域（物理學、化學、生理學或醫學），已有27位得獎者，僅次於美英德法，突顯日本在人均科學產出方面的強大實力，長期位居亞洲第一。一個資源相對有限的國家，為何能持續孕育出國際級的科學家、藝術家與思想家？除了國家整體教育水平，日本各地小城市的文化氛圍，也扮演著關鍵角色。

北海道的滝川市擁有一座內容豐富的美術自然史館，讓居民從小就能接觸這些知識。（圖取自維基百科）北海道的滝川市擁有一座內容豐富的美術自然史館，讓居民從小就能接觸這些知識。（圖取自維基百科）

北海道的滝川市，人口只有三萬五千人，卻擁有一座內容豐富的美術自然史館。一樓以當地出土的巨大海牛化石為中心，介紹地球的自然歷史；二樓北側展示當地出生的三位藝術家，南側呈現名主持人黑柳徹子的母親黑柳朝的NHK自傳戲「チコちゃん」（台譯：阿朝來了）的美術道具；三樓則是兒童科學館，但一點也不小兒科，整點時間展示的立體地球板塊漂移史，不同於動畫投影，而是藉用機械裝置呈現板塊漂移。當印度半島撞進亞洲大陸、擠出喜馬拉雅山脈時而真實凸起的地形，讓大人小孩驚呼連連，意猶未盡。

居民從小就能接觸這些知識，校外教學也常以館藏為教材，志工與市民的參與讓館所成為生活的一部分。文化不再是遙遠的象牙塔，而是每個人的日常經驗，也是激發好奇心與創造力的溫床。這種制度化、日常化的文化培育，使小城市也能孕育出具國際影響力的人才。 

把目光放回二樓的美術展，差異更為明顯，當地藝術家一木万寿三（1903-1981）在1929年第一次入選帝展時，台灣的陳澄波已是第三次入選。一木万寿三在家鄉永久進入博物館展示，作品長期呈現給公眾，成為城市文化的一部分；反觀陳澄波迄今猶未在嘉義的美術館或博物館建立常設展，公眾對他的認識依然零散，地方居民缺少與自己文化記憶互動的場域。

北海道的滝川市當地藝術家一木万寿三在家鄉永久進入博物館展示，陳澄波迄今猶未在嘉義的美術館或博物館建立常設展。（資料照，陳澄波文化基金會提供）北海道的滝川市當地藝術家一木万寿三在家鄉永久進入博物館展示，陳澄波迄今猶未在嘉義的美術館或博物館建立常設展。（資料照，陳澄波文化基金會提供）

這種差異不僅影響藝術，也體現在科學與教育。滝川市的自然史博物館，從海牛化石到立體地球板塊漂移，將藝術、自然與科學整合成教育空間。孩子們透過觀察、操作與互動，不只是學習地理、地質與科學概念，更在動手與探索中培養好奇心與創造力。台灣許多城鎮，即使有人才潛力，卻缺乏類似常態化文化空間，年輕人不得不離開家鄉尋找資源與舞台，城市本身也難以形成長期文化影響力。

自然史博物館的價值，不只是收藏與展示，它是城市與居民的對話平台，也是文化教育的延伸與未來人才的培育土壤。台灣各城鎮若能建立類似滝川市的博物館，不論人口多寡，都能讓孩子在日常生活中接觸科學與文化，啟發好奇心，累積知識，並逐步塑造城市的長期文化底蘊。滝川市的例子提醒我們：一座小小的博物館，可能就是城市孕育世界級人才的關鍵。  

（作者是高中退休教師，博物學旅行、都市偵探）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書