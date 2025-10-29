自由開講》歷史必然的幻象－中共霸權下 人權的失語

◎ 劉哲廷

「所謂『中華民族共同體』，不過是中共霸權對人權壓迫的另一個名字。」

中共總書記習近平在西藏、新疆的公開行程之後，《求是》雜誌立刻推出他關於「中華民族共同體」的講話。話語不斷強調「大勢所趨」「歷史必然」，要求各民族「自覺融入中華民族大家庭」。這樣的語言，本質上不是邀請，而是命令；不是歷史的自然進程，而是霸權的框架。

中國國家主席習近平前往拉薩準備參加慶祝西藏自治區成立60年的相關活動。（美聯社檔案照）

當政權宣稱「歷史必然」，它同時剝奪了人民選擇的自由。真正的「共同體」應該建立在平等協商與互相尊重上，但中共所描繪的共同體，卻以單一民族敘事作為核心，把其他文化與身份納入附屬。當習近平說「各民族血脈相融」，那不是對多樣性的讚美，而是對差異的消音。

在西藏與新疆，這種「必然」被轉化成制度暴力。少數民族被迫接受語言同化，寄宿學校取代了母語教育，宗教儀式受到嚴格監控。當局將這些措施包裝成「進步」與「現代化」，卻刻意遮蔽了人權的代價。對於孩子而言，失去母語就是失去祖先留下的思維方式；對於社群而言，宗教自由的消失，就是精神支柱被拆解。這並非「人心所向」，而是政權透過高壓製造的沉默。

「共同體」的說法還有一個危險的修辭：它將國家與人民之間的不平等關係，偽裝成親情。習近平說「中華民族一家親」，聽來溫柔，卻暗藏父權邏輯－－家長可以決定孩子的名字、語言、信仰，孩子若拒絕，就成了不孝。當權者將自身塑造成「家長」，把異議者描繪成「不懂感恩的叛逆」。這樣的修辭掩蓋了最核心的現實：中國不是自願組成的「大家庭」，而是一個由權力規訓維繫的帝國。

霸權最擅長的，是把壓迫描繪成恩惠。習近平在講話中強調各民族「經濟相依」，必須「融入國家發展大局」。這其實是將經濟發展當作人質：如果你要繁榮，就必須先服從政治安排。西藏的水力發電、新疆的棉花產業，無一不是在「大局」的名義下被納入國家機器，而地方社群的自主選擇權幾乎被剝奪殆盡。

西藏的水力發電、新疆的棉花產業，在大局的名義下被納入國家機器，地方社群的自主選擇權幾乎被剝奪殆盡。圖為新疆棉花加工廠。（路透檔案照）

中共的民族政策，從來不是對差異的尊重，而是對差異的管理。所謂「多元一體」的格局，實際上是一種掩飾，它允許你在表演舞蹈、穿上民族服飾的時候保留特色，但在語言、信仰、歷史記憶上，你必須服從「中國人」這個唯一合法的身份。這種做法把文化變成裝飾品，把人民變成國家敘事的道具。

當習近平說「各族人民都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興」，我們更需要追問：這個夢想是誰定義的？對一個維吾爾家庭而言，夢想或許只是能安心地保有清真飲食；對一個藏人來說，夢想可能只是能在寺院裡自由誦經。然而，這些最基本的人權，卻在「復興」的名義下被壓縮。

中共一再聲稱「共同體是歷史必然」，事實上，真正的歷史必然是：差異無法被徹底抹去。即使政權透過教育、經濟與安全系統不斷壓制，民族記憶仍會在地下流動，語言仍會在家庭的口耳相傳裡倖存。當權者可以壟斷語言，但無法徹底消滅人心。

歷史從來不會自動走向自由，只有當人們持續質問「必然」的真實性時，自由才有可能重新被發明。

（作者為詩人、自由工作者）

