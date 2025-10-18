自由電子報
自由開講》以「台灣價值」凝聚台灣共識

2025/10/18 08:00

◎ 林正二

花蓮災後以來，每天都看到來自全台各地的大批「鏟子超人」到花蓮光復鄉救災，協助當地居民重整家園，並提供食品飲料與金錢援助等，非常感人，國內外讚美聲不斷。

大批鏟子超人到花蓮光復鄉救災，協助當地居民重整家園，並提供食品飲料與金錢援助等，國內外讚美聲不斷。（資料照）大批鏟子超人到花蓮光復鄉救災，協助當地居民重整家園，並提供食品飲料與金錢援助等，國內外讚美聲不斷。（資料照）

這些志工來自各縣市、不分族群、黨派。他們犧牲星期假日、放下工作，念茲在茲的是趕快將災區復原，讓花蓮鄉親回複正常生活。這是一種源自台灣「生命共同體」的人溺己溺精神，不求名利，大家「同島一命」，互相協助、支持，展現了台灣人民的善良與熱情。這是台灣人民共有的國家價值，超越族群與政治，是凝膠「台灣認同意識」的粘合劑。

國人在電視機前，看到數萬名「鏟子超人」齊聚光復鄉，在烈日下奮力鏟除汙泥、清理道路時，都會不約而同地拋棄政黨意識形態與政治立場，一起為他們喝采，休戚與共、命運共同體的強烈感覺油然而生；同時這一兩天，在分享他們復原民眾家園成果時，都會為這些無名英雄的表現感到驕傲，一種強烈認同台灣這塊土地與人民的國家驕傲感也跟著揚升起來。這是台灣人民共有的「台灣價值」所凝聚的「台灣認同共識」。

台灣價值是什麼？在政治與社會結構上，中華民國台灣有完全不同於獨裁中國的自由多元社會與民主體制，是亞洲的民主楷模，更是美國所稱讚的中國走向民主的榜樣。在高科技與經濟發展上，台灣的半導體產業是促進全球經濟、科技、汽車、飛機、航太與國防軍工產業發展，不可或缺的重要產業。

在藝術文化上，台灣融合了海洋文化的開闊與創造性、中華文化的渾厚與紮實，以及本土文化的質樸與溫厚，在多元創意中綻放出不同於中國的多彩炫麗文化，揚名國際，如林懷民的「雲門舞集」以及侯孝賢、楊德昌與李安等人的電影。台灣人民更享有美好的生活價值，比中國及很多先進國家有更好的公共服務如普及、便宜、高品質的醫療體系，以及迅速、便民的戶政、郵電、金融與交通等服務業。

台灣價值是在多元創意中綻放出不同於中國的多彩炫麗文化，揚名國際。圖為林懷民的「雲門舞集」。（資料照）台灣價值是在多元創意中綻放出不同於中國的多彩炫麗文化，揚名國際。圖為林懷民的「雲門舞集」。（資料照）

上述台灣與中國截然不同的多元文化、自由民主制度與美好生活價值，已讓生活在此的台灣人民，不分省籍與族群，都瞭解台灣對自己的意義、價值，以台灣為榮，以台灣為傲。這是「中華民國台灣」所彰顯的價值與意義，是凝聚「台灣認同共識」、30幾萬「鏟子超人」協助花蓮鄉親重建家園，千萬個「鏟子超人」要護衛台灣的主要原因。

我們只有一個台灣，面對中國的文攻武嚇，絕大部份台灣人民為維護美好的生活價值，都不願專制中國統治台灣。在野黨面對此政治現實，應該深思，如何經由對台灣價值的認同，在「民主共存」與「團結共生」的方向下，擱置政治歧見，跟執政黨存異求同、凝聚台灣共識，以競爭代替鬥爭，一起團結護衛台灣。

（作者為退休駐美外交官員）

