自由開講》台海風雲 勸中共放下屠刀的理由

2025/10/17 10:30

◎ 鄭育嘉

最近中共霸凌台灣，變本加厲，而美國川普政府、日本、歐洲各國也對於中俄朝三國提防，前陣子美國部署泰風飛彈在日本九州，還引來中共北京當局強烈抗議不滿。這種種不禁讓我疑惑，如果兩岸發生台海戰爭，到底有沒有理由勸服中共放下屠刀？

其實，北京當局之所以跳腳，正是因為美國的戰略部署，已經回到當年圍堵蘇聯的模式，南邊菲律賓小馬可仕雖然有獨裁作風，可是卻因為南海島嶼問題引發的執法爭議（比如用大船撞小船，用水槍驅趕），讓菲律賓當局厭棄中共，為了國家安全只好投靠美國，而菲律賓也有泰風飛彈的部署，可以攻擊中國南部地區（或許也包含福建、廣東），而在日本的泰風飛彈，則是可以打到北京，完全符合川普告訴習近平，若要蠢動動武吃掉台灣，美國決不會客氣，立刻用飛機轟炸北京的話語。

美國在日本九州部署泰風飛彈，可以打到北京，引來中共北京當局強烈抗議不滿。圖為泰風飛彈。（路透檔案照）美國在日本九州部署泰風飛彈，可以打到北京，引來中共北京當局強烈抗議不滿。圖為泰風飛彈。（路透檔案照）

事實上，在第二次世界大戰最後一年，美國曾經發動B-29轟炸機不停轟炸，將東京燒成一片火海，死亡人數據說有20萬人，著名宮崎駿卡通《蒼鷺與少年》主角直人的生母就是在這次空襲中被大火襲擊而往生，因此北京所恐懼的就是這座千年古城也化做廢墟，重創歷史地位，而使其成為民族罪人。同樣的，如果轟炸上海，而上海市是世界排名前段的金融中心，若有轟炸訊息，絕對會有大量拋售股票，重演美國經濟大恐慌的股災，那對於現今經濟因為過度投資國防，而身陷軍備競賽陷阱的中國，又有何好處？

中共的統治正當性，完全在於人人都有飯吃，經濟穩定，自然民眾對於政治要求就比較低，反之也能成立，而更需要經費在維穩上，以一個比喻來說，中國每五元的國家稅收，就需要掏出一元在社會秩序上，其實是滿損國力的，這是中共當局必須正視的問題。

此外，目前的飛彈都已經有核彈頭的技術，如果中共使用核彈頭報復美國等西方國家，或是耀威懾台灣，那麼依照核子戰爭的報復邏輯，中國遍地也都是核彈傷痕，除了死亡人數破表，更糟糕的是當地會長期留下輻射能，造成難以回復的汙染（放射性元素半衰期幾乎都很長），這會導致很多農民、工廠必須遷移，問題中國人滿為患，土地有限，誰敢保證不會出亂子？

美軍如果轟炸上海金融中心，絕對會重演美國經濟大恐慌的股災。（法新社檔案照）美軍如果轟炸上海金融中心，絕對會重演美國經濟大恐慌的股災。（法新社檔案照）

再說，如果中國認為台灣是中國一部分，那麼根據歷史，應該先跟日本打一仗，要求日本簽條約談判，怎麼找錯對象了呢？（因為舊金山和約也沒有說台灣屬於中華民國還是中華人民共和國）。在清朝施琅拿下台灣後，他也曾經詢問荷蘭是否要統治台灣，如果中國承認自己的歷史，那麼是不是也該比照辦理，問荷蘭與日本這些殖民過台灣的國家要不要繼續擁有台灣？這都是必須認真思考的議題，可不是單純能用戰爭解決的。

因此，我的結論是，中共必須拋棄這種「我必勝利」的執念，改變國家預算方向，將重點在軟實力，厚植文化資本，鼓勵大家研究中國國學文化，才能站在最高處，贏得國際尊敬，有大國風範，才能使列強安心，不會重演義和團帶來八國聯軍的國恥。

（作者為會計）

