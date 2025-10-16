自由開講》拘禁3年、餓死女兒 台灣家長勿再迷信虎媽教育了

◎張天泰

日前，台中市大甲區發生一起家庭悲劇，年僅21歲的陳姓女子，被發現陳屍於家中1樓的「孝親房」內，體重僅剩約30公斤，疑似因遭50歲詹姓母親長達3年的拘禁，以及飢餓懲罰致死。據警方調查，陳女房門僅為喇叭鎖，且未上鎖，但陳女曾逃家，返家後慘遭母親家暴毒打，心生畏懼不敢踏出房門一步，最終被活活餓死家中。此案陳同學不幸身亡，家暴虎媽因為犯下拘禁致死罪，被法官裁定羈押禁見，爸爸涉嫌妨害自由，從證人轉被告十萬交保。

台中大甲一處社區發生21歲女子遭母親拘禁身亡事件。（資料照）

據警方調查與親友透露，詹母對女兒訂下極為嚴苛的作息，要求她定時讀書、運動，一旦測驗成績不及格或表現不如預期，詹母便會打罵，甚至剝奪其進食權利，以此為懲罰；長期下來，陳女身體日益虛弱，導致這場無法挽回的悲劇。

此案明顯是虎媽家暴殺人案，然而校方並未第一時間察覺及時介入，左鄰右舍也無警覺性阻止此悲劇。

學校同學對家暴受害者陳同學都相當關懷，不但精心幫她打扮，拍短影音搞笑、高唱卡拉OK，還請她吃葡萄，沒想到，這竟然是陳同學生平第一次品嘗葡萄的滋味，還特別請同學幫她拍照留念。

我一直在思考，學校曾是真正保護受害者陳同學健康成長的避風港。

當陳同學升高三那年暑假，被虎媽強制休學，關在房間裡三年多，這已是身心不當虐待犯罪行為，但如果學校有一個機制、有老師、社工、警察及時介入，讓孩子說出被親生母親家暴施虐的過程，結局可能會逆轉。

再從教育觀點檢視，此案家暴致死加害者為虎媽教育的信徒，管教女兒嚴厲，除了將女兒關進五坪大房間，還剝奪孩子進食，要求女兒寫悔過書，女兒常常挨餓沒飯吃，疑似營養不良死亡。

然而這個虎媽卻家暴殺人，發現孩子沒有動靜，卻疑似忙著滅證，沒有虎膽自首認罪，被法官裁定羈押禁見。

虎媽（tiger mother），是一種育兒方式的刻板印象，用獨斷的養育方法推動並迫使他們的子女獲得更高水平的學習成績和學術成就。該術語由耶魯大學華裔法學教授蔡美兒（Amy Lynn Chua）在其《虎媽戰歌》（Battle Hymn of the Tiger Mother）一書中創造。該概念主要在華裔美國人中流行，與東亞、南亞、東南亞國家普遍存在的嚴格的養育方式相類似。

日本一名女性因為不符合母親的期望，被高壓控制重考9年，最後憤而弒母。圖為當事女性考取的滋賀醫科大學一景。（圖取自滋賀醫科大學官網）

但虎媽教育在世界已出現反動現象，在日本出現虎媽合理化身心虐待孩子，導致女兒逆倫殺了虎媽，還肢解虎媽的遺體。當自己生母成了虎媽，從小決定乖乖女的一切，「為了你好」，必須考上醫學系，否則就要重考；「為了你好」，虎媽時時刻刻都監控女兒的行蹤，甚至思想；「為了你好」，虎媽要女兒用針刺破手指，用自己的鮮血寫下「努力學習，你會通過考試的」。乖乖女跟虎媽住到31歲，還被虎媽逼迫重考了9年之後，終於反抗殺了虎媽，還肢解虎媽的遺體。當乖乖女將虎媽的遺體丟入河中後，在網路寫下，「終於打倒怪物，從此可以安心了」。

這是一個血淋淋的教訓，教育不是合理化身心虐待犯罪行為。

「好久好久的故事，是媽媽告訴我，在好深好深的夜裡會有虎姑婆…」

虎媽教育是一種合理化虐待家暴犯罪的迷思，事實上，虎媽等於虎姑婆，把孩子教好成己成人，不是用虎姑婆虐待方法教出身心受創的孩子，而這孩子成長後，會對自己孩子再複製一樣的虎姑婆教育。

台灣家長勿再迷信虎媽教育了！

到現在我還在想，陳同學被虎媽強制休學時，如果學校介入就可救陳同學這孩子一命！

（作者為政治工作者 、教育博士）

