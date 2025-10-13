許美華頻道》美中稀土大戰與台灣的機會

如果中國真的打出最後一張稀土鬼牌，肯定會加速美國跟其他國家加速發展稀土產業，幾年之內，稀土就不再稀奇了。

◎ 許美華

來講稀土大戰！

跟朋友在講這題，有朋友覺得川普對中國太輕忽了。習大大出大絕打稀土牌，川普政府真的沒想到嗎？

我覺得答案yes and no，是，也不是。

請繼續往下閱讀...

美國不會不知道，目前中國對稀土市場的絕對壟斷地位；但是，稀土是中國最後一張鬼牌，真的現在就要拿出來用嗎？（要確欸～）

睡前，因為中國打稀土牌引爆川普重砲回擊，一覺起來，美股果然重跌收場，一片黑色星期五。

美國總統川普宣布，將自11月1日起對所有中國進口商品加徵100％關稅。（美聯社檔案照）

中國在沒有任何預警之下，把最後一張王牌稀土轟炸機開出來，基本上就是下戰書了，美中貿易大戰正式進入深水區，前面都只是前菜。

中國商務部這次完全仿照（致敬XD）美國商務部，宣布對「稀土及相關技術」實施出口管制。

只要產品含有中國稀土成分0.1%以上，或使用中國的稀土技術，都必須向中國商務部申請出口許可。

因為目前中國幾乎壟斷全球稀土供應，因此，這個出口審批管制影響層面極廣。

被突襲的川普當然反應激烈，寫了前所未有的長文表示震驚，而且發文最後沒有加上MAGA。

隨後，美國果然立刻反擊。

川普在 X（Twitter）上發文開火：自11月1日起，美國將對中國商品全面加徵100%關稅。加上目前的55%，其實是155%，這個關稅稅率，沒有幾個廠商吃得下來，其實就是美國不打算進口中國貨了，一旦10月底沒談和，短期內中國出口美國呈現休克狀態是確定的了。

川普發文還同時指控中國「以敵對姿態挑釁全球」，這也是川普準備對中國貿易全面開戰，高舉正義大旗的起手式。

中國打出稀土這張最後王牌，多少令美國感到意外，原因是中國壟斷稀土市場，是因為這個產業高污染又極其辛苦，利潤也不高。（中國自己內卷，稀土產業這幾年簡直吃土）

歐美國家不想做，中國撿起來默默守著寒窯30年，稀土終於成為沒有人要做、只剩中國的壟斷局面。

美中貿易大戰開打以來，中國會用稀土威脅美國跟全世界的聲音一直沒有斷過，於是，位於美國、澳洲、加拿大甚至非洲，原本有一搭沒一搭的稀土產業，都已捲土重來，嚴陣以待，就是準備中國有一天會出手管控稀土出口。

中國打稀土牌，引爆川普重砲回擊，美中貿易大戰正式進入深水區。圖為工人使用機器在江西省贛縣的一座稀土礦進行挖掘。（美聯社檔案照）

因此，稀土其實沒那麼稀少、稀奇，美國跟世界各國要重拾稀土產業是有解的，只是需要時間，短則2。3年、長則3、5年，取代中國再次建置稀土產業產能，應該是做得到的。

所以，如果中國真的打出最後一張稀土鬼牌，肯定會加速美國跟其他國家加速發展稀土產業，幾年之內，稀土就不再稀奇了。

這跟美國手握半導體產業規範和秩序的制霸角色，稀土之於中國，兩者的威力完全不能相比。

簡單來說，稀土產業是別人不要做，所以讓中國坐大；但是，半導體產業，尤其是晶片製造，是中國想做卻做不到，因為殺手鐧、核心關鍵技術的管控全握在美國手裡，從ASML跟美國、日本幾家幾台設備，到軟體設計EDA各種Tool、還有許多技術等等等⋯

雖然美國已經對中國祭出很多半導體禁令，但還沒出手的鬼牌還很多。

這也是為什麼川普政府對中國端出稀土大絕，應該多少有點意外。這是中國最後一張牌，只要出手幾年，全世界從稀土開始「去中化」，進而就是各種供應鏈脫鉤，中國形成封閉系統，習大大確定要這樣嗎？

如果美中貿易大戰真的無法談和，一路駛向火車對撞，世界經濟肯定會有一波腥風血雨，10日的美股只是示範而已。大家要有心理準備，盤點好個人、公司的應變系統，繫好安全帶。

因應美中貿易脫鉤，台灣產業、尤其是半導體，不必然要放棄中國市場，但要有雙軌並行的準備（其實現在已經開始了）。

晶片製造是中國想做卻做不到，因為核心關鍵技術的管控全握在美國手裡。圖為台積電晶圓。（法新社檔案照）

看遠一點，美中貿易如果徹底脫鉤，中長期全世界供應鏈重新洗牌是必然的，如果最後只能選一邊，科技產業站隊美國隊毫無懸念。

台灣人很聰明，很多產業都很有競爭力，美中貿易大戰，許多市場都會被打掉重練，對台灣不見得是壞事。

台灣人把握這次歷史機會，創造下一個護國群山不是夢話。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法